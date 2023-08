Vợ cũ của người yêu hẹn riêng tôi, tiết lộ bí mật động trời

Tôi năm nay 27 tuổi. Người yêu tôi hơn tôi 5 tuổi, đã có một đời vợ nhưng chưa có con.

Thật ra, khi mới quen, biết anh đã có một đời vợ, tôi cũng băn khoăn vô cùng. Nhưng sau một thời gian bên nhau, thấy anh lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc tận tình, tôi yêu anh lúc nào không hay. Tôi tin vào câu chuyện quá khứ của anh, khi anh kể rằng do bất đồng quan điểm nên hai vợ chồng anh chia tay. Yêu được 1 năm, hai đứa quyết định làm đám cưới.

Trước khi dạm ngõ mấy ngày, có người phụ nữ tự xưng là vợ cũ của bạn trai tôi nhắn tin qua facebook tìm gặp. Chị bảo rằng, muốn gặp tôi để tiết lộ lý do hai người đó chia tay, rồi để tôi quyết định xem có nên kết hôn không.

Chị ấy kể rằng, anh là người rất tốt, nhưng khi uống rượu vào thì không kiểm soát được mình, thường xuyên thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với chị. Đỉnh điểm, có một lần, do say rượu, anh đã đánh chị đến mức sảy thai. Sau lần ấy, do không thể hòa giải, hai người quyết định ly hôn.

Nghe những lời này, tôi thật sự choáng váng. Tôi chưa bao giờ thấy anh say trước mặt tôi nên tôi không biết lời chị ấy nói có bao nhiêu phần trăm sự thật. Tôi có nên đối chất với anh, để xác thực lời chị ấy nói? Nhưng có đối chất, thì chắc gì anh đã chịu thừa nhận. Theo mọi người, tôi nên làm gì đây?

Tác giả: Phong Anh

Nguồn tin: Báo VOV