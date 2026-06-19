Vợ cũ Bằng Kiều tới tận nhà dạy chồng cũ việc này

Vợ cũ Bằng Kiều được biết tới là một nữ ca sĩ nổi danh tại hải ngoại với nghệ danh Trizzie Phương Trinh, chuyên trị dòng nhạc New Wave đình đám một thời. Cô cũng là người phụ nữ quyền lực từng đỡ đầu cho cố ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Thanh Hà và nhiều ca sĩ khác.

Vợ cũ Bằng Kiều dạy thiền

Trong thời gian gần đây, Trizzie Phương Trinh nổi lên với một vai trò mới là cô giáo dạy thiền.

Nữ ca sĩ chia sẻ về cơ duyên đến với bộ môn thiền của mình: ""Điều khiến tôi vui nhất trong năm vừa qua là tìm được đến con đường thiền tịnh. Tôi là người rất năng động, một ngày làm được rất nhiều thứ, chơi nhiều thứ nhưng lại thiền được.

Tôi tìm được đến thiền tịnh một cách tình cờ. Tôi có theo dõi một bác sĩ người Mỹ vì rất thích thú tìm hiểu về tâm linh, năng lượng, truyền cảm hứng. Thấy bác sĩ này có một lớp truyền cảm hứng nên tôi đăng ký học. Tới lúc tôi vào học mới biết đây là lớp dạy thiền, thiền từ sáng tới tối.

Ban đầu tôi học thiền cũng khó, nhưng sau đó tịnh tâm lại được và bỏ hết được suy nghĩ khỏi đầu. Bạn bè biết tôi mới học thiền về nên nhờ tôi chỉ cho họ. Tôi phải tìm hiểu thêm rất nhiều để dạy lại cho người ta. Vì thế nên giờ tôi trở thành người dạy thiền. Tôi có một lớp thiền với khá nhiều bạn bè nghệ sĩ, ca sĩ, sáng nào cũng ngồi thiền với nhau.

Đây là thành quả tôi tự hào nhất. Trước đây tôi cũng phải 2 giờ sáng mới ngủ rồi 10 giờ sáng mới dậy. Nhưng bây giờ tôi đi đâu cũng phải ngủ sớm để sáng sớm dậy thiền. Nó thành một thói quen của tôi.

Từ đó, mọi người khen tôi dạo này thần thái thay đổi, trẻ hẳn ra, giống như lão hóa ngược. Tôi lại càng có động lực để tiếp tục thiền".

Trizzie Phương Trinh biết rất nhiều phương pháp thiền khác nhau. Không chỉ ngồi thiền, cô còn biết thiền đi bộ. Nữ ca sĩ thường dậy sớm ra bãi biển để vừa đi bộ vừa thiền.

Rất nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp đã tìm đến Trizzie Phương Trinh để học thiền. Số người đông tới mức cô còn mở hẳn một lớp dạy thiền với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng. Danh hài Thúy Nga cũng nói: "Chúng tôi tập ngồi thiền cho có sức khỏe. Từ ngày tập thiền, chúng tôi ai cũng tươi tỉnh".

Mới đây, Trizzie Phương Trinh còn gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh dạy thiền cho chồng cũ là ca sĩ Bằng Kiều ngay tại nhà. Cô viết: "Thường thì mình chỉ dạy thiền theo nhóm chứ không nhận dạy riêng từng người kiểu one on one vì thật sự mình không có thời gian. Nhưng hôm nay có một học sinh đặc biệt, nên mình phải đích thân đến tận nhà để hướng dẫn.

Học sinh này cũng thông minh lắm, chỉ cần chỉ một chút là hiểu ngay. Vấn đề duy nhất là sau khi học xong có chịu siêng năng ngồi thực tập hay không thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Thôi thì gieo hạt trước đã, còn hạt có nảy mầm hay không là tùy vào độ chăm chỉ của học trò vậy".

Có thể thấy, ngoài đi diễn và kinh doanh, làm chủ nhà hàng, Trizzie Phương Trinh đang rất đam mê công việc dạy thiền cho mọi người. Cô cũng được khen ngợi vì luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ dù ly hôn đã lâu.

Mẹ ruột Bằng Kiều còn coi Trizzie Phương Trinh như con gái, thường xuyên đi chơi với cô, gọi cô tới nhà chơi.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt