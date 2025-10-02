Vợ chồng Quang Hải quyên góp 100 triệu đồng





Vợ chồng tiền vệ Nguyễn Quang Hải ủng hộ 100 triệu đồng, hướng về bà con vủng lũ. Ảnh: Chu Thanh Huyền 19/Facebook.

Tối 30/9, vợ chồng tiền vệ Nguyễn Quang Hải - Chu Thanh Huyền đã ủng hộ 100 triệu đồng qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương. Chu Thanh Huyền chia sẻ: "Vợ chồng Hải - Huyền mong góp một phần nhỏ để cùng bà con vùng bão vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cầu mong mọi người bình an".

Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc (quê Nghệ An) cũng gửi 30 triệu đồng về Ban cứu trợ tỉnh. Anh bày tỏ: "Bão Bualoi để lại thiệt hại nặng nề. Tôi muốn góp chút tấm lòng để quê hương sớm vượt qua hoạn nạn".

Hot girl Hà Lade (Bùi Thanh Hà, sinh năm 1994, Hà Nội) quyên góp hơn 111 triệu đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương.

Tương tự, KOL Võ Hà Linh chuyển 100 triệu đồng với thông điệp "cho đi là còn mãi".

Võ Hà Linh ủng hộ 100 triệu đồng đến cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban cứu trợ Trung ương. Ảnh: Võ Hà Linh/Facebook.

Tiktoker Mèo Trái Đất (quê Thanh Hóa) cũng gửi 50 triệu đồng, xúc động chia sẻ: "Dù đang ở Sài Gòn nhưng lòng em luôn hướng về quê hương. Mong bão qua đi để bà con bớt thiệt hại, em sẽ sớm trở về để trực tiếp giúp đỡ mọi người".

Tiktoker Chị Cano (tên thật: Lê Nhân) góp "một phần nhỏ" 15 triệu đồng để khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Chiều 1/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, thống kê từ các địa phương cho thấy bão số 10 (Bualoi) cùng mưa lớn, sạt lở, lũ quét và giông lốc đã gây hậu quả nghiêm trọng: 34 người thiệt mạng, 20 người mất tích và hơn 140 người bị thương.

Các tỉnh chịu thiệt hại nặng là Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão Bualoi hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông Philippines ngày 24/9. Đến rạng sáng 29/9, bão đổ bộ vào khu vực Quảng Trị - Hà Tĩnh với sức gió cấp 11, giật cấp 13-14.

Cơn bão duy trì trên đất liền khoảng 13 tiếng trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở vùng Thượng Lào. Trong thời gian hoạt động, bão đã gây gió mạnh cấp 7-8 ở Ninh Bình, Thanh Hóa và cấp 10-11 tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Thiệt hại kinh tế sơ bộ tại các tỉnh ước tính hơn 8.780 tỷ đồng, trong đó Hà Tĩnh chịu tổn thất nặng nhất với khoảng 6.000 tỷ đồng, tiếp đến là Nghệ An 1.627 tỷ đồng.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn