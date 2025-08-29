Vợ choáng váng và nổi giận khi soi camera cửa hàng thấy chồng bên “cô gái lạ”, mẹ chồng vội lên tiếng

Trước làn sóng cắt giảm nhân sự diễn ra tại công ty, anh Như bàn với vợ - chị Hạnh, phải nhanh chóng tìm một công việc khác để hai vợ chồng cùng làm.

Đây cũng là cơ hội để chị Hạnh không phải làm thời vụ vất vưởng như mấy năm nay nữa. Chị Hạnh bàn sẽ mở một cửa hàng bán nước trái cây, sinh tố, các loại chè đặc sản ba miền… phục vụ nhu cầu người dân quanh đây. Anh Như cũng rất hào hứng với phương án vợ đưa ra.

Sau một thời gian chuẩn bị, cuối cùng hai vợ chồng anh chị đã khai trương cửa hàng nước trái cây. Ngày đầu mở hàng, anh em bạn bè đến ủng hộ nhiệt tình nên lượng hàng bán ra khá nhiều, cửa hàng ngoài việc phải thuê thêm một nhân viên, còn huy động thêm hai đứa con vào đúng ngày nghỉ học hỗ trợ cùng.

Riêng anh Như cũng phải làm chân chạy, đi giao hàng theo địa chỉ các đơn. Cuối ngày, về hai vợ chồng nhẩm tính số tiền thu được lên đến gần chục triệu, còn hơn cả tháng lương chị Hạnh đi làm thuê bên ngoài. Thấy vậy chị Hạnh vui lắm:

- Ôi, một ngày mà mình thu được ngần này tiền thì cả tháng nhân lên 30, chả mấy mà giàu to nhỉ?

- Mẹ nó mơ à, thế không trừ đi vốn mình bỏ ra, nào là tiền thuê nhà, thuê nhân viên, tiền đầu tư bàn ghế máy móc với hoa quả à?

- Ừ nhỉ, cũng phải trừ khi kha khá đấy.

- Đấy là còn chưa kể, mấy ngày đầu mọi người ủng hộ là chính nên đến đông, sau một thời gian không còn ủng hộ thì cửa hàng mới tìm được đúng khách có nhu cầu thực.

- Mong là sau này mỗi ngày được nửa phần như hôm nay nhỉ?

- Phải giữ chất lượng, và tìm được các tệp khách hàng mới, có đúng gu.

- Yên tâm anh ơi, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn.

Đúng như nhận định của anh Như, những ngày đầu đông khách đã nhanh chóng đi qua, cửa hàng gia đình phải đối diện với thực tế khắc nghiệt của thị trường cạnh tranh.

Đỉnh điểm nhất là việc chị Hạnh không cho anh Như ra cửa hàng bán, cứ phải ngồi ì ở nhà, đợi nếu có đơn thì mới được đi giao hàng. Chị Hạnh cũng không cho anh Như ngồi bán hay phụ bưng bê, khiến mẹ chồng khó hiểu và khó chịu ra mặt.

Tối đó, mẹ chồng hỏi chị Hạnh.

- Thế tại làm sao mà con lại không cho chồng ra cửa hàng phụ. Ban đầu đã thống nhất cửa hàng của hai vợ chồng, cùng vun vén, chung lưng đấu cật.

- Thì con đang thử nghiệm, nên để anh ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm xem sao?

- Cái gì mà thử nghiệm, sao lại mang chồng ra thử nghiệm, con nói rõ ra xem nào?

- Thì mọi lần anh Như chỉ đi giao hàng, hôm vừa rồi con vắng nhà, nhìn qua camera thấy một “cô gái lạ” đến cửa hàng bán cùng, con thấy cô ý cứ nhìn chằm chằm chồng, rồi cả buổi chiều chỉ bán được có mấy cốc nước.

- Ôi giời, hoá ra là vậy. Cô gái đấy là cháu họ của mẹ, cũng vừa mở quán nước sinh tố. Chồng nó pha chế nhưng phải về quê chăm ông đang nằm viện, nó muốn đến học cách pha chế một số loại nước. Chắc là con nghi ngờ chồng dắt cô gái kia về cửa hàng nên vía nặng không bán được hàng à?

- Thì đúng là nhiều khi bán hàng mà gặp ai vía nặng cũng phiền. Nếu bán được ít quá con cũng sợ không trụ được lâu dài, vì còn phải trả bao nhiêu kinh phí khác trong một tháng. – Chị Như vừa nói vừa đắn đo.

- Con nghĩ một mà không nghĩ hai, sao mấy hôm trước con đi vắng, chồng con và đứa cháu họ đứng bán vẫn đông khách đấy thôi. Nhờ có cháu họ giúp thêm mới kịp hàng cho khách đấy. Hôm vừa rồi bán được ít là trời mưa, người ta cũng hạn chế đi lại nên bán được ít. Bán hàng có ngày đông, ngày vắng là chuyện bình thường, đừng có mê tín vớ vẩn. – Mẹ chồng giải thích.

Anh Như nãy giờ ngồi nghe thủng thẳng đi ra nói:

- Anh lại cứ tưởng lý do gì ghê gớm, nhưng cũng tại anh quên không nói với em có đứa cháu họ đến mấy hôm nhờ hướng dẫn.

- À, cũng tại mẹ nữa, cũng không nói với con, chỉ nghĩ đơn giản đứa cháu đến học vài hôm coi như giúp đỡ nó trong lúc gia đình khó khăn khiến con sinh nghi cũng phải.

- Nói thật là nhà mới mở cửa hàng, con cũng không muốn nói ra nói vào, tự nhiên thấy có cô gái lạ đến con cũng sinh nghi. Còn về công thức pha chế, các cửa hàng nhiều khi cũng phải bí mật và có bí quyết riêng, không nên chia sẻ. Nhưng họ hàng nhà mình thì giúp cũng không sao ạ.

- Các con ạ, chả có gì bằng vợ chồng thuận hoà, cùng nhau làm ăn. Mình vừa bán phải vừa tìm cách điều chỉnh, học hỏi, thích nghi với thói quen, sở thích của khách. – Mẹ chồng làm hoà với hai vợ chồng.

Đúng lúc đấy điện thoại của anh Như có tin nhắn báo đơn đặt hàng cho một công ty với 50 cốc sinh tố và hẹn hôm sau giao đến. Anh Như được thể:

- Đấy, anh vừa đưa thông tin cửa hàng, quảng cáo trên mạng đã có ngay đơn đặt hàng, ai bảo anh vía nặng ế hàng nào?

- Thôi, em biết mình cũng có phần sai rồi, sáng mai anh ra cửa hàng sớm làm cho khách nhé! – Chị Hạnh chữa ngượng nói với chồng.

Tác giả: Nhật Tân

Nguồn tin: baovanhoa.vn