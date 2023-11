Vingroup lập công ty con vốn gần 5.000 tỷ

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vương lập công ty con có vốn điều lệ gần 5.000 tỷ đồng.

HĐQT Tập đoàn Vingroup vừa ban hành nghị quyết phê duyệt việc tách công ty con và thành lập công ty con mới trong thời gian tới.

Theo đó, Vingroup sẽ tách Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển VS - một công ty con của Tập đoàn Vingroup và thành lập công ty con mới là Công ty TNHH Thương mại và Kinh doanh VSN.

Công ty TNHH Thương mại và Kinh doanh VSN sẽ có trụ sở tại tòa nhà văn phòng Symphony, đường Chuy Huy Mân, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

VSN sẽ có số vốn điều lệ 4.974,74 tỷ đồng và do Vingroup sở hữu 100%. Hiện Vingroup chưa công bố ngành nghề kinh doanh của công ty này.

Về phía Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển VS, doanh nghiệp được thành lập vào hồi tháng 5/2022 với ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ tư vấn quản lý, đầu tư, môi giới bất động sản. Tại thời điểm thành lập, vốn điều lệ của VS là hơn 100 tỷ đồng và do Vingroup nắm giữ 99,98% vốn điều lệ. Đến thời điểm 30/9/2023, Vingroup chỉ còn sở hữu 72,16% vốn tại công ty này.

Tính đến cuối tháng 9/2023, Tập đoàn Vingroup có tổng cộng 108 công ty con.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2023, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup đạt 134.207 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ tốc độ bàn giao mạnh mẽ các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2,3 cũng như sự tăng trưởng mạnh của doanh thu bán xe điện so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác gồm kinh doanh bất động sản đầu tư, dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và sản xuất đều ghi nhận tăng trưởng khả quan.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng năm 2023 của Vingroup đạt 12.375 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đạt 1.556 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch cả năm.

Tính đến hết ngày 30/9/2023, tổng tài sản Vingroup đạt 625.387 tỷ đồng, tăng nhẹ sau 3 tháng.

Tác giả: Nghi Xuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn