VinFast sẽ mở rộng sản xuất ở Hà Tĩnh, nhà máy công suất 300.000 xe điện/năm, tháng 12 bắt đầu xây dựng

VinFast Auto Ltd. (“VinFast” hoặc “Công ty”) (Nasdaq: VFS) vừa công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán Quý 3, kết thúc vào ngày 30/09/2024.

Theo đó, VinFast ghi nhận kết quả kinh doanh Quý 3 khả quan. Công ty giao tổng cộng 21.912 xe, tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái ; đạt 511,6 triệu USD doanh thu, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đồng thời, vươn lên trở thành thương hiệu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng 9 , tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2024. Hãng xe cho biết sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch tăng trưởng và tối ưu các khoản hỗ trợ tài chính trong quá trình mở rộng. Công ty tập trung vào cân bằng giữa thúc đẩy tăng trưởng và tối ưu chi phí.

“Kết quả Quý 3 của VinFast được thúc đẩy nhờ kết quả kinh doanh khả quan trong tháng 9. Chúng tôi đã ghi nhận số xe bàn giao hàng tháng cao nhất thị trường nội địa. Đây cũng là cột mốc lịch sử đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam khi l ần đầu tiên một thương hiệu xe nội địa, vốn chỉ mới ra đời cách đây 7 năm, vượt qua các hãng xe nước ngoài để chiếm vị thế số 1 th ị trường. Chúng tôi kỳ vọng kết thúc năm 2024 với kết quả tươi sáng, đạt mục tiêu giao 80.000 xe đã đặt ra trước đó , nhờ đà tăng trưởng trong Quý 3 vẫn mạnh mẽ trong Quý 4.

Sản xuất xe điện chất lượng cao là một nhiệm vụ không dễ dàng, đòi hỏi sự quyết tâm và kiên trì vượt qua thách thức. Mỗi ngày, chúng tôi không ngừng cải tiến cách tạo ra những chiếc xe điện mạnh mẽ và thông minh , đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng di chuyển xanh. Đó là một con đường không bằng phẳng, nhưng chúng tôi vẫn giữ quyết tâm cao độ và niềm tin rằng tương lai điện hóa là điều tất yếu", bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast, chia sẻ.

VinFast VF 9.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Tài chính VinFast cho biết, kết quả này là nhờ doanh thu tăng trưởng mạnh, biên lợi nhuận cải thiện do lỗ gộp và lỗ ròng đều thu hẹp đáng kể.

"Lợi ích từ gia tăng quy mô, tối ưu chi phí sản xuất và tối ưu chi phí nguyên vật liệu đã tạo ra những tác động tích cực đối với biên lãi gộp, và sẽ là động lực chính trên con đường đạt lợi nhuận. Tình hình thanh khoản nói chung của chúng tôi được cải thiện nhờ các khoản vay dự kiến từ Vingroup và khoản tài trợ dự kiến từ doanh nhân sáng lập của chúng tôi, tổng cộng 3,5 tỷ USD từ giờ cho tới năm 2026, như mới công bố hôm 12/11 vừa qua", bà Lanh Anh chia sẻ.

Quý 3 của VinFast: Số xe bàn giao tăng 115%, doanh thu tăng 49,3%

Cụ thể, trong Quý 3, VinFast đã bàn giao tổng cộng 21.912 xe điện, tăng 66% so với Quý 2 và tăng 115% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, số xe điện bàn giao cho người tiêu dùng tăng 163% so với Quý 2 .

Tổng doanh thu của VinFast đạt 12.326 tỷ đồng, đánh dấu mức tăng 42,2% so với Quý 2 và 49,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Công ty ghi nhận lỗ gộp 2.957 tỷ đồng trong Quý 3, giảm 45,6% so với Quý 2 năm nay.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện còn âm 24%, từ mức âm 62,7% trong quý trước và âm 27% cùng kỳ năm 2023.

Lỗ ròng ở mức 13.251 tỷ đồng, giảm đáng kể 29,4% so với Quý 2 năm 2024 và giảm 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường Việt Nam đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu

Trong tháng 9, VinFast bàn giao số lượng xe lớn tại thị trường Việt Nam, trở thành thương hiệu bán chạy nhất và khẳng định vị thế vững chãi ở thị trường nội địa. Đây là lần đầu tiên một công ty thuần điện vượt qua tất cả thương hiệu quốc tế và chiếm thị phần số 1 tại Việt Nam.

Bước sang tháng 10, VinFast bàn giao hơn 11.000 ô tô điện cho khách hàng Việt Nam, tăng 21% so với tháng 9 và nâng tổng số ô tô điện bàn giao kể từ đầu năm tại Việt Nam lên 51.000 xe. VinFast tiếp tục giữ vững vị thế thương hiệu số 1 thị phần trong tháng 10 và trở thành hãng xe bán chạy nhất trong 10 tháng đầu năm.

Để đáp ứng nhu cầu đang ngày càng gia tăng đối với các mẫu xe phân khúc giá thấp, đồng thời nhằm tối ưu hiệu quả, Công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất ở tỉnh Hà Tĩnh, dự kiến chuyên sản xuất các mẫu xe điện phổ thông VF 3 và VF 5. VinFast dự kiến áp dụng mô hình thuê dài hạn để tối ưu dòng tiền đầu tư ban đầu.

Nhà máy CKD được thiết kế với công suất tối đa lên tới 300.000 xe điện mỗi năm, có thể linh hoạt điều chỉnh công suất theo biến động của thị trường để đáp ứng nhu cầu. Nhà máy dự kiến được bắt đầu xây dựng từ đầu tháng 12 năm 2024 và đi vào hoạt động trong năm 2025.

Nhà máy ô tô VinFast tại Hải Phòng.

VinFast tiếp tục mở rộng mạnh mẽ trên toàn cầu

VinFast vẫn đang bám sát kế hoạch mở rộng toàn cầu. Tính đến ngày 31/10/2024, mạng lưới bán lẻ trên toàn cầu của Công ty đã đạt quy mô 173 showroom ô tô, 1 6 0 showroom và xưởng dịch vụ xe máy điện, bao gồm cả showroom của VinFast và đại lý.

Việc VinFast mở rộng và đẩy mạnh mô hình bán hàng sang kênh đại lý cũng đã cho thấy những kết quả khả quan. Công ty ghi nhận doanh số kỷ lục tại thị trường Bắc Mỹ trong tháng 9 vừa qua nhờ mạng lưới đại lý ngày càng mở rộng và những cải tiến trong sản phẩm. VinFast cũng bắt đầu bàn giao mẫu xe VF 9 ở Mỹ và Canada trong tháng 11.

Tại Indonesia, VinFast đã bàn giao mẫu xe VF e34 và VF 5 tay lái nghịch và chuẩn bị đưa nhà máy tại Subang vào hoạt động trong năm 2025. Tính đến ngày 31/10/2024, VinFast đã hoàn tất mở cửa 17 cửa hàng đại lý phủ khắp 15 thành phố nước này.

Ở thị trường Philippines, VinFast đã mở bán mẫu xe VF 3, VF 5 và VF 7. Tính đến ngày 31/10/2024, VinFast có 8 cửa hàng đại lý tại 6 thành phố Philippines.

Nhà máy của VinFast tại Ấn Độ với công suất 50.000 xe điện/năm cũng đang trong quá trình chuẩn bị lắp đặt thiết bị và máy móc. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2025.

VinFast cũng chính thức ra mắt thương hiệu tại Trung Đông vào tháng 10, mở đại lý đầu tiên tại UAE, tọa lạc tại trung tâm thành phố Dubai.

Sau Việt Nam, VF 3 đã mở bán tại Philippines.

VinFast được hỗ trợ tài chính cho quá trình mở rộng

VinFast tiếp tục nhận được cam kết hỗ trợ tài chính từ nhà sáng lập và công ty mẹ vào ngày 12/11 vừa qua. Theo đó, từ nay đến hết năm 2026, Vingroup có kế hoạch cho các công ty trong nhóm VinFast tại Việt Nam vay mới tối đa 35 . 000 tỷ đồng, ông Phạm Nhật Vượng cũng cam kết tài trợ cho VinFast 50.000 tỷ đồng.

Đồng thời, Vingroup sẽ đầu tư thêm vào VinFast Việt Nam thông qua việc chuyển đổi toàn bộ khoản cho vay hiện hữu khoảng 80 . 000 tỷ đồng thành cổ phần ưu đãi được hưởng cổ tức.

Kế hoạch hỗ trợ nhằm giúp VinFast có đủ nguồn lực và thêm dự phòng để tài trợ hoạt động kinh doanh, các khoản đầu tư thiết yếu và hoàn thành những nghĩa vụ khác của Công ty, hướng đến mục tiêu đến hết năm 2026, Công ty đạt điểm hòa vốn và tự cân đối được dòng tiền.

VinFast hướng tới kết quả cả năm 2024 khả quan

Nhà sản xuất xe điện niêm yết trên Nasdaq lạc quan về kết quả kinh doanh trong Quý 4. Nương theo đà tăng trưởng mạnh mẽ trong Quý 3, đặc biệt là tại các thị trường trọng điểm như Việt Nam và Bắc Mỹ, công ty tự tin vào khả năng đạt được mục tiêu bàn giao 80.000 xe trong năm nay.

Tác giả: H.Linh

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường