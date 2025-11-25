Nhiều sao Việt ủng hộ hàng trăm triệu đồng giúp đồng bào bị bão lũ

Ngày 21/11, ca sĩ Mỹ Tâm thông báo trên trang cá nhân đã chuyển 100 triệu đồng đến Quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk - một trong những địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ngập lụt và sạt lở. Nữ ca sĩ cũng gửi thêm 100 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa.

Cùng thời điểm, Hòa Minzy ủng hộ 100 triệu đồng cho Đắk Lắk và 100 triệu đồng cho Khánh Hòa vào sáng 22/11. Trước đó, cuối tháng 10, giọng ca gốc Bắc Ninh đã đóng góp 100 triệu đồng cho Đà Nẵng, 100 triệu đồng cho Huế và 1 tỷ đồng vào các quỹ cứu trợ Trung ương và nhiều tỉnh thành khác.

Ca sĩ Mỹ Tâm thông báo trên trang cá nhân đã chuyển 100 triệu đồng đến Quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: FBNV

Vợ chồng cầu thủ Quang Hải - Chu Thanh Huyền cũng góp tổng cộng 250 triệu đồng cho các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa. Trên trang cá nhân, Huyền Baby đăng tải thông tin cứu hộ nhằm lan tỏa đến cộng đồng. Trong ngày 21/11, nghệ sĩ Huỳnh Lập cũng gửi 50 triệu đồng tới người dân vùng lũ Đắk Lắk.

Sinh ra tại Đắk Lắk, H’Hen Niê bày tỏ sự lo lắng trước thiên tai và đã ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, dù không công bố số tiền. Nhiều nghệ sĩ trẻ như Phương Mỹ Chi cũng đăng tải địa điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ và đóng góp kinh phí hỗ trợ bà con.

Trước đó, khi đang chuẩn bị cho đêm chung kết Miss Universe 2025, Hương Giang đã gửi 100 triệu đồng cứu trợ. Mỹ Tâm và Đức Phúc cũng đều chuyển 100 triệu đồng hướng về Đắk Lắk và các địa phương bị ảnh hưởng.

Hương Giang ủng hộ 100 triệu đồng. Ảnh: FBNV

Trên mạng xã hội, Diệp Lâm Anh gây chú ý khi chia sẻ mình mất ngủ sau khi xem livestream cảnh hai mẹ con kêu cứu giữa vùng ngập sâu. Người đẹp quyết định ủng hộ và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ người dân nơi bị thiệt hại.

Nhiều nghệ sĩ khác tiếp tục tham gia ủng hộ. Nhạc sĩ Bùi Công Nam đóng góp 100 triệu đồng với mong muốn người dân sớm vượt qua khó khăn. Diễn viên Hiền Mai và nhóm bạn đang chuẩn bị gạo, mì, thuốc và nhu yếu phẩm để trực tiếp mang ra miền Trung trong vài ngày tới.

Phương Mỹ Chi ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ phối hợp tổ chức đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam' vào ngày 30/11 với sự tham gia của hơn 20 ca sĩ như Hồng Nhung, Uyên Linh, Thanh Thảo, Quang Dũng… nhằm đấu giá gây quỹ cứu trợ.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân cho biết toàn bộ doanh thu hai suất diễn của Sân khấu kịch Hồng Vân ngày 22 và 23/11 cũng sẽ được chuyển về miền Trung để hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Tác giả: Trung Nguyễn

Nguồn tin: congluan.vn