Thương lắm trẻ mầm non gói từng đôi dép 'còn dùng tốt' gửi bạn vùng lũ

Cô trò Trường mầm non Ngọc Lan miệt mài hai ngày liền để gói ghém yêu thương từ những món đồ cũ nhưng còn dùng tốt, tặng đồng bào vùng lũ

Những đôi tay của trẻ vụng về gói ghém yêu thương gửi về vùng lũ khiến ai thấy cũng ấm lòng.

Hai ngày qua, khu sảnh sinh hoạt của Trường mầm non Ngọc Lan (phường Hải Châu, Đà Nẵng) lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười.

Không chỉ có cô và trò, nhiều phụ huynh, tình nguyện viên cũng tranh thủ góp sức phân loại, đóng gói đồ đã qua sử dụng để kịp gửi theo đoàn cứu trợ của Trường đại học Cảnh sát nhân dân lên Đắk Lắk - nơi hàng trăm hộ dân đang oằn mình gượng dậy sau thiên tai.

Từng món đồ được gom góp, phân loại kỹ từ áo ấm cho trẻ, đồ cho người lớn, giày dép, đồ chơi… sao cho đến tay bà con là dùng được ngay.

Những đứa trẻ với đôi tay nhỏ xíu, gương mặt hồn nhiên, háo hức đặt từng chiếc áo, đôi dép vào túi, để các cô viết thêm ghi chú bên ngoài. Việc nhỏ nhưng gửi gắm cả một tấm lòng.

Mỗi món đồ được bọc cẩn thận trong túi ni lông dán kín miệng, tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến bà con vùng lũ. Các cô giáo tỉ mỉ ghi rõ thông tin món đồ như kích cỡ dép giày, phân loại món quần áo, độ tuổi, cân nặng… để món đồ được đến đúng người.

Phụ cô gói giày cho bạn vùng lũ

Nhìn những đôi tay còn lúng túng gấp quần áo tặng bạn thương ơi là thương!

Giày dép đã được quyên góp, làm sạch, gói trong từng túi ni lông

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, các giáo viên chia sẻ đây cũng là bài học giáo dục cho con trẻ

Cô trò miệt mài gói ghém yêu thương gửi đồng bào vùng lũ

Hàng trăm món đồ đã từ bàn tay bé thơ đến đồng bào vùng lũ

Đồ chơi, bánh sữa... cũng được quyên tặng

Những nhắn gửi yêu thương

Những món quà sẻ chia đã được chuyển đến bà con vùng lũ

Hiệu trưởng Nguyễn Quốc Thư Trâm chia sẻ: "Sau nhiều đợt lũ lụt liên tiếp ở các tỉnh miền Trung, nhà trường đã tổ chức hai đợt vận động lớn trong toàn thể phụ huynh, nên đợt này chủ yếu giáo viên tự nguyện đóng góp thêm bánh, sữa, quần áo ấm… Nhưng khi nghe tin, phụ huynh biết được, lại tới chung tay".

Có người gửi vài bộ quần áo còn lành lặn, người góp thêm thùng mì, có lớp còn dành tặng cả đồ chơi còn mới tinh cho các bạn nhỏ vùng lũ. Tổng cộng 679 phần bánh, 100 bộ áo quần ấm, nhiều giày dép và đồ dùng đã qua sử dụng nhưng vẫn tốt… đã được chuyển đến học sinh vùng lũ Đắk Lắk.

