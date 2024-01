Việt Nam là đất nước an toàn nhất ở châu Á để ghé thăm

An toàn là mối quan tâm hàng đầu đối với người Mỹ muốn đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại, nơi xung đột dường như đang bùng phát ở khắp mọi nơi và an ninh đang giảm sút ở một số điểm đến.

Trong những năm gần đây, theo chuyên trang du lịch Travel Off Path, trước bối cảnh đầy biến động, Việt Nam đã được chứng minh là khá ổn định và an toàn cho khách du lịch.

Theo Bảng xếp hạng về Chỉ số trật tự và luật pháp toàn cầu do Gallup (nền tảng dẫn đầu về các dịch vụ tư vấn và phân tích toàn cầu) công bố vào cuối năm 2023, Việt Nam không chỉ là quốc gia hòa bình nhất ở châu Á mà còn là quốc gia xếp thứ 7 thế giới về mức độ an toàn.

Vươn lên từ chiến tranh cách đây 5 thập kỷ, Việt Nam hiện tại là một quốc gia thịnh vượng và hòa bình, có tỷ lệ tội phạm thấp và nền chính trị ổn định đáng kinh ngạc.

Giờ đây, những hạn chế xã hội nghiêm ngặt do dịch bệnh Covid-19 đã qua đi, có thể chắc chắn rằng 2024 sẽ là năm du lịch châu Á sẽ hồi phục trở lại hoàn toàn.

Khách du lịch phương Tây đã và đang trở lại các quốc gia châu Á với những nụ cười thân thiện. Nếu như Malaysia gắn liền với khung cảnh đa văn hóa thì Indonesia sở hữu vô số hòn đảo thiên đường. Những điều này đang và sẽ giúp hai quốc gia châu Á tăng trưởng du lịch đáng kể trong những tháng tới.

Tuy nhiên, theo trang Travel Off Path, mọi chú ý gần đây đang đổ dồn vào Việt Nam – viên ngọc quý của Đông Nam Á. Trong thời gian dài, Việt Nam tự hào với cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất cũng như nền văn hóa hấp dẫn trong khu vực.

Bảng xếp hạng về Chỉ số trật tự và luật pháp toàn cầu công bố vào cuối năm 2023 khẳng định Việt Nam là quốc gia có thứ hạng cao nhất ở châu Á, với số điểm là 92 trên tổng điểm tối đa là 100.

Trang Travel Off Path cho rằng Việt Nam là điểm đến an toàn hơn rất nhiều so với Mỹ và hầu hết các nước châu Âu - những nơi tỷ lệ bạo lực có xu hướng gia tăng.

Tuy nhiên, chuyên trang du lịch này cũng nhận định rằng, bên cạnh các yếu tố an toàn trên thì Việt Nam vẫn có rủi ro về an toàn thực phẩm. Mặc dù vậy, du khách có thể hoàn toàn giảm thiểu rủi ro này nếu "thực hiện một số biện pháp phòng ngừa nhất định, chẳng hạn như tuân theo hướng dẫn an toàn thực phẩm của địa phương và ăn uống tại các nhà hàng có tên tuổi".

Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Châu Á

Về chính sách ưu đãi cho du lịch, Việt Nam cũng là điểm đến lý tưởng cho những du khách đam mê du lịch chậm rãi, yêu thích kết nối gần gũi với thiên nhiên cũng như muốn khám phá với nền văn hóa gần như khác hoàn toàn với nền văn hóa Bắc bán cầu.

Nhắc đến các điểm đến du lịch tại Việt Nam từ Bắc vào Nam hoặc ngược lại, chuyên trang du lịch đã gợi ý du khách nhất định nên dành thời gian đi dạo trên những con đường vàng rực quyến rũ của Hội An, điểm đến đã UNESCO công nhận với nhiều ngôi đền lịch sử và kiến trúc thuộc địa Pháp.

Cũng không thể bỏ qua những điểm đến ở Việt Nam như Huế, nơi có thành cổ hùng vĩ. Và xa hơn về phía bờ biển, những bãi biển tuyệt đẹp ở Đà Nẵng cùng Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà hay những cồn cát vàng, làng chài ven biển yên bình dọc theo khu vực ở Mũi Né đều là những điểm dừng chân hấp dẫn.

Bên cạnh đó, trang Travel Off Path cũng cho rằng du khách còn có rất nhiều điểm đến khó có thể bỏ qua trên khắp cả nước, từ những kỳ nghỉ sôi động ở thành phố Hồ Chí Minh, cảng biển sầm uất của Nha Trang hay thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, đến không gian thiên nhiên ở Ninh Bình – điểm đến nổi tiếng với những cánh đồng lúa và những kiến tạo địa chất hoành tráng. Danh sách "những việc cần làm" ở Việt Nam khi khám phá đất nước này thực sự sẽ không bao giờ cạn kiệt.

Trên thực tế, những điểm đến này có thể phát triển mạnh hơn nữa nếu du khách lựa chọn ở lại lâu hơn. Ngành du lịch Việt Nam gần đây cũng đang mở rộng hơn các chính sách thu hút khách du lịch quốc tế đến các địa phương, cụ thể chính sách nới lỏng yêu cầu về thị thực đối với người Mỹ, cho phép khách Mỹ ở lại Việt Nam trong 90 ngày.

Trước đó, quy định du khách Mỹ chỉ có thể ở lại Việt Nam trong 30 ngày một lần trước khi rời đi và xin lại thị thực du lịch mới. Mặc dù yêu cầu về thị thực vẫn chưa được bãi bỏ hoàn toàn nhưng giờ đây du khách Mỹ đến Việt Nam có thể thỏa sức khám phá những bờ biển dài của đất nước mà không phải bỏ qua một số điểm tham quan chính vì số ngày ở lại dài hơn./.

Tác giả: Hồng Nhung

Nguồn tin: toquoc.vn