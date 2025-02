Việt Nam chính thức có Trung tâm dữ liệu quốc gia bảo mật mức cao nhất, chống cả khủng bố, bom đạn

Bộ Công an tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm dữ liệu quốc gia

Sáng 25/02/2025, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố thành lập Trung tâm dữ liệu quốc gia. Trước đó, ngày 30/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 175/NQ-CP phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia, trong đó, giao Bộ Công an thành lập Trung tâm dữ liệu quốc gia là đơn vị tương đương cấp Cục thuộc Bộ Công an.

Trung tâm dữ liệu quốc gia là trung tâm dữ liệu được Chính phủ giao Bộ Công an xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành nhằm thực hiện việc tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật nhằm hình thành kho dữ liệu về con người và kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trong đó, dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia là nền tảng cốt lõi cung cấp các dịch vụ liên quan đến dữ liệu, hỗ trợ hoạch định chính sách, kiến tạo phát triển, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số, bảo đảm quốc phòng, an ninh, là động lực quan trọng xây dựng kỷ nguyên mới thịnh vượng.

Đồng thời, cung cấp hạ tầng công nghệ cho các tổ chức chính trị - xã hội, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ quan có nhu cầu sử dụng để khai thác, vận hành, nâng cao hiệu quả, bảo đảm an ninh mạng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ Trung tâm dữ liệu quốc gia. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, cùng với thành công từ Đề án 06, Trung tâm dữ liệu quốc gia với mục tiêu phát huy cao độ giá trị của dữ liệu - nguồn tài nguyên quý giá, tư liệu sản xuất mới nhằm tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng tầm vị thế đất nước tiếp tục là tầm nhìn, định hướng, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước.

Đây cũng là kho dữ liệu tổng hợp, trụ cột để phát triển, hình thành các sản phẩm số, các hệ thống dữ liệu tin cậy của Nhà nước nhằm kết nối, chia sẻ, tạo ra nhiều giá trị mới cho phát triển, góp phần đảm bảo hạ tầng số an toàn, ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, Ban Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, trước hết, về pháp lý, cần khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo đồng bộ, có hiệu lực cùng với thời điểm của Luật Dữ liệu. Nghiên cứu, phát triển Quỹ đổi mới sáng tạo về khoa học dữ liệu nhằm hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực dữ liệu. Phối hợp nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích khai thác, sử dụng dữ liệu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số.

Nhân đây, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) được điều động giữ chức Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Quy mô hoành tráng của Trung tâm

Trung tâm dữ liệu quốc gia được xây dựng sẽ bao gồm 2 Trung tâm dữ liệu độc lập. Mỗi Trung tâm độc lập sẽ có: 1 Trung tâm dữ liệu phục vụ cho vùng chuyên dụng; 1 Trung tâm dữ liệu có quy mô 1.000 racks phục vụ vùng dùng chung cho các bộ, ngành; Tòa nhà làm việc, Viện nghiên cứu, sản xuất, doanh trại, tòa nhà hội nghị, Trung tâm giám sát an ninh mạng và các công trình khác.

Trong đó, dự kiến tổng diện tích xây dựng khoảng 150.000 m2. Các Trung tâm dữ liệu quốc gia được thiết kế, xây dựng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn về Trung tâm dữ liệu tối thiểu bảo đảm mức độ 3.

Trung tâm dữ liệu quốc gia được xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế. Nguồn ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Ngoài ra, Trung tâm được thiết kế, xây dựng theo các tiêu chuẩn, định mức, yêu cầu kỹ thuật trong nước và quốc tế để bảo đảm chống bom đạn, khủng bố; tiêu chuẩn, yêu cầu về Trung tâm dữ liệu xanh, ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, giải pháp thông minh để kiểm soát nguồn năng lượng.

Trung tâm được thiết kế, triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, bảo mật ở mức cao nhất, hiện đại nhất để kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn tấn công, đột nhập, hoạt động chống phá tại từng khu vực, hành lang dưới mặt đất cũng như vùng trời.

Trung tâm được xây dựng bảo đảm chống bom đạn, khủng bố. Nguồn ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Trung tâm dữ liệu quốc gia thực hiện đầu tư toàn bộ hạ tầng nhà trạm, hạ tầng công nghệ thông tin của vùng chuyên dụng; đầu tư, triển khai các giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm an ninh an toàn, hệ thống nền tảng điện toán đám mây, hệ thống tính toán hiệu năng cao...

Trung tâm sẽ lưu trữ những dữ liệu gì?

Dữ liệu về con người bao gồm tối thiểu các thành phần: Dữ liệu định danh cá nhân công dân bao gồm dữ liệu từ các loại giấy tờ tùy thân; thông tin cá nhân (địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh); dữ liệu y tế; dữ liệu sinh trắc; dữ liệu ADN; dữ liệu việc làm, dữ liệu học bạ... theo quy định của pháp luật; Dữ liệu được thu thập từ kết quả tổng hợp, phân tích và khai thác dữ liệu của công dân.

Ảnh minh họa. Nguồn: Chinhphu.vn

Dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương vẫn được lưu trữ, xử lý tại hệ thống Trung tâm dữ liệu của các bộ, ngành và địa phương theo yêu cầu riêng, phục vụ các mặt công tác quản lý nhà nước của các đơn vị.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn