Viện Kiểm sát tung chứng cứ đáp trả cựu điều tra viên vụ "chuyến bay giải cứu"

Pháp luật

Tại phiên toà "chuyến bay giải cứu", đại diện VKSND khẳng định bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an) "quanh co, gian dối"; đưa hàng loạt những dẫn chứng cáo buộc bị cáo này lừa đảo chiếm đoạt 800.000 USD