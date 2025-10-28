Việc nhổ tóc bạc có giúp tóc đen của bạn mọc lại không?

(Ảnh: Getty images)

Khi nhìn thấy vài sợi tóc bạc lẫn trong mái tóc khi soi gương, nhiều người thường phản ứng bằng cách nhổ chúng để khỏi cảm thấy khó chịu. Một số người thậm chí còn cho rằng việc nhổ tóc bạc sẽ khiến tóc mới mọc lại đen như trước.

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Hành động này không chỉ không giúp tóc đen trở lại, mà còn có nguy cơ làm tóc yếu hơn, thưa dần và gây tổn thương cho da đầu.

1. Vì sao tóc lại bạc?

Tóc bạc xuất hiện do sự suy giảm sản xuất melanin, loại sắc tố đóng vai trò quyết định màu sắc của tóc, da và mắt. Melanin được tạo ra bởi các tế bào hắc tố (melanocyte) nằm trong nang tóc.

Theo thời gian, dưới tác động của tuổi tác, căng thẳng, yếu tố di truyền, thiếu hụt dinh dưỡng hoặc rối loạn nội tiết, các tế bào hắc tố suy yếu hoặc ngừng hoạt động hoàn toàn. Kết quả là tóc mới mọc ra không còn màu đen mà dần chuyển sang trắng hoặc xám.

Nói đơn giản hơn, khi một sợi tóc đã đổi sang bạc, điều đó đồng nghĩa với việc "nhà máy sản xuất màu" tại nang tóc đó đã ngưng vận hành.

2. Nhổ tóc bạc - tóc mới vẫn bạc như cũ

Nhiều người lầm tưởng rằng việc nhổ tóc bạc có thể kích thích tóc mới mọc đen hơn, nhưng đây là một quan niệm sai lầm. Thực tế, khi bạn nhổ một sợi tóc bạc, sợi tóc mới mọc lên vẫn xuất phát từ chính nang tóc cũ. Do các tế bào tạo màu trong nang này đã suy yếu hoặc chết, tóc mới mọc ra sẽ tiếp tục có màu bạc như trước.

Không chỉ vậy, hành động nhổ tóc liên tục tại cùng một vị trí có thể gây tổn thương nang tóc, dẫn đến viêm nhiễm hoặc xơ hóa. Những tổn thương này làm nang tóc suy giảm chức năng hoặc ngừng hoạt động, khiến tóc không còn mọc lại. Về lâu dài, ở những vùng như thái dương và đỉnh đầu, bạn có thể nhận thấy tóc thưa dần hoặc xuất hiện tình trạng hói nhẹ.

3. Tác hại khi nhổ tóc bạc thường xuyên

Tác hại của việc nhổ tóc bạc thường xuyên có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe da đầu và chất lượng tóc.

Đầu tiên, mỗi lần nhổ tóc bạc, chân tóc bị kéo mạnh khỏi nang, khiến mô da đầu bị rách nhỏ. Dù tổn thương này không lớn nhưng sự lặp lại liên tục sẽ làm nang tóc yếu dần.

Ngoài ra, da đầu có thể trở thành môi trường dễ bị vi khuẩn tấn công qua các lỗ chân lông hở, dẫn đến viêm nhiễm, sưng đỏ hoặc hình thành mụn viêm. Cảm giác đau và nóng rát cũng là hậu quả thường gặp, đặc biệt ở những người da đầu nhạy cảm, đôi khi còn xuất hiện tình trạng sưng nhẹ.

Một tác hại khác là tóc khi mọc lại dễ bị lệch hướng, cong hoặc xoăn bất thường do nang tóc đã bị tổn thương trước đó, khiến mái tóc trở nên kém hài hòa và mất thẩm mỹ.

4. Có cách nào giúp tóc đen trở lại không?

Có nhiều người quan tâm đến việc làm thế nào để khôi phục mái tóc đen tự nhiên khi tóc bắt đầu chuyển bạc. Tuy nhiên, hiện nay, không có phương pháp hoàn toàn tự nhiên nào có khả năng giúp tóc bạc biến thành tóc đen như ban đầu.

Điều này chỉ có thể xảy ra trong một số trường hợp đặc biệt khi nguyên nhân gây bạc tóc xuất phát từ các yếu tố tạm thời, chẳng hạn như căng thẳng kéo dài, thiếu hụt vitamin quan trọng hoặc các vấn đề liên quan đến nội tiết tố. Dù vậy, vẫn có những biện pháp hỗ trợ làm chậm quá trình bạc tóc và duy trì sức khỏe của mái tóc.

Thứ nhất, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ đóng vai trò rất quan trọng. Một chế độ ăn giàu vitamin và khoáng chất sẽ cung cấp dưỡng chất cần thiết cho nang tóc. Hãy tăng cường ăn thực phẩm chứa nhiều vitamin B12, B6, biotin, sắt, kẽm và đồng - đây là các dưỡng chất có tác động tích cực đến màu sắc cũng như sức khỏe tổng thể của tóc.

Thứ hai, giảm căng thẳng là yếu tố không thể bỏ qua. Stress được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến tóc bạc sớm. Việc áp dụng các phương pháp thư giãn như thiền, tập yoga, thường xuyên vận động thể dục và đảm bảo ngủ đủ giấc mỗi đêm sẽ góp phần giúp cân bằng nội tiết tố trong cơ thể, từ đó ngăn chặn hoặc làm chậm quá trình tóc bạc.

Ngoài ra, bạn nên hạn chế việc sử dụng hóa chất mạnh trên tóc. Tần suất gội đầu bằng các sản phẩm chứa nhiều hóa chất, nhuộm hoặc uốn tóc quá thường xuyên sẽ khiến sợi tóc trở nên yếu đi và thậm chí làm tăng tốc độ bạc tóc. Vì vậy, hãy cố gắng lựa chọn những phương pháp chăm sóc tóc nhẹ nhàng hơn.

Cuối cùng, bạn nên sử dụng những sản phẩm chăm sóc tóc từ thiên nhiên là giải pháp đáng cân nhắc. Các loại dầu gội hay dưỡng chất có chiết xuất từ hà thủ ô, vừng đen, nhân sâm hoặc tinh dầu bưởi không chỉ giúp cải thiện lưu thông máu ở da đầu mà còn đóng vai trò nuôi dưỡng nang tóc khỏe mạnh hơn. Những sản phẩm này còn cung cấp nguồn dinh dưỡng tự nhiên cho tóc và hỗ trợ cải thiện tình trạng tổng thể của mái tóc.

Tóm lại, mặc dù không thể hoàn toàn "đổi ngược đồng hồ" cho mái tóc bạc, nhưng với chế độ dinh dưỡng tốt, lối sống lành mạnh và phương pháp chăm sóc đúng cách, bạn hoàn toàn có thể làm chậm lại quá trình này và duy trì mái tóc khỏe đẹp lâu hơn.

5. Lời khuyên của chuyên gia

- Nếu tóc bạc khiến bạn cảm thấy thiếu tự tin, nhuộm tóc sẽ là giải pháp an toàn và hiệu quả hơn hẳn so với việc nhổ.

- Hãy ưu tiên chọn các loại thuốc nhuộm có nguồn gốc thảo dược, không chứa amoniac, và đừng quên chăm sóc tóc kỹ lưỡng sau quá trình nhuộm để bảo vệ sức khỏe mái tóc.

- Hãy học cách chấp nhận tóc bạc như một phần tự nhiên của tuổi tác. Nhiều người nổi tiếng vẫn tự tin giữ mái tóc bạc mà vẫn duyên dáng, lịch lãm và thể hiện phong cách độc đáo của riêng mình./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn