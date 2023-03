Video: Đánh nhau như phim Hồng Kông ở giải bóng đá Trung Quốc

Your browser does not support the video tag.

Thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang tổ chức giải bóng đá nghiệp dư "Cúp Thai Châu" lần thứ nhất dành cho các cầu thủ không chuyên. Trong trận đấu giữa CLB Tiêu Giang và CLB Thiên Thai, cầu thủ và ban huấn luyện hai đội đã lao vào đánh nhau sau một mâu thuẫn nhỏ. Cuộc ẩu đả với sự tham gia của hàng chục người đã để lại hình ảnh xấu.

Những năm gần đây, bóng đá nghiệp dư Trung Quốc thường xuyên xuất hiện những vụ ẩu đả. Các cầu thủ không chuyên thường không kiềm chế được cảm xúc tức giận, sẵn sàng lao vào đánh nhau nếu bị phạm lỗi.

Người hâm mộ bóng đá nước này tỏ ra ngao ngán vì bóng đá chuyên nghiệp bị scandal tham nhũng phá nát, trong khi giải nghiệp dư thì đầy rẫy bạo lực.

Tác giả: Mạnh Tùng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong