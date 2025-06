Vì sao WiFi lúc nhanh lúc chậm dù bạn ngồi yên một chỗ?

Hiểu đúng về WiFi 2.4 GHz, 5 GHz và 6 GHz: Chọn sóng nào để mạng nhanh và ổn định hơn? 2.4 GHz là băng tần lâu đời và phổ biến nhất. Ưu điểm của nó là phạm vi phủ sóng rộng và khả năng xuyên tường tốt, phù hợp cho nhà có nhiều tầng hoặc nhiều phòng. Tuy nhiên, nhược điểm là tốc độ thấp hơn và dễ bị nhiễu, vì tần số này cũng được dùng bởi nhiều thiết bị khác như lò vi sóng, điện thoại không dây và Bluetooth. 5 GHz là lựa chọn phổ biến cho các nhu cầu cần tốc độ cao, như xem video 4K, chơi game trực tuyến hoặc họp video. Sóng này ít bị nhiễu hơn, nhưng lại khó xuyên tường và phạm vi ngắn hơn. Trong không gian nhỏ hoặc khi bạn gần router, đây là lựa chọn tối ưu. 6 GHz, được sử dụng trong chuẩn WiFi 6E và WiFi 7, là băng tần mới nhất hiện nay. Nhờ còn ít thiết bị sử dụng nên gần như không bị nhiễu tín hiệu từ các thiết bị khác, đồng thời cung cấp băng thông lớn hơn và tốc độ truyền tải cực cao. Tuy nhiên, do tần số cao hơn, sóng 6 GHz rất kém trong việc xuyên tường và chỉ hoạt động hiệu quả trong cùng phòng với router hoặc không gian mở. Tóm lại: Nếu cần phủ sóng xa và ổn định qua nhiều phòng, 2.4 GHz là lựa chọn an toàn. Nếu muốn mạng nhanh, mượt trong phạm vi gần, hãy ưu tiên 5 GHz hoặc 6 GHz nếu thiết bị hỗ trợ. Và đừng quên đặt router ở vị trí thoáng, trung tâm nhà vẫn là yếu tố then chốt để bất kỳ băng tần nào cũng phát huy hiệu quả.