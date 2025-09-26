Vì sao tam thất được coi là “thảo dược vàng” cho phụ nữ?

Bổ máu, cầm máu, tiêu máu cục

Theo y học cổ truyền, tam thất có vị đắng nhẹ, hơi ngọt, tác động vào kinh can và vị. Loại thảo dược này giúp cầm máu, tiêu máu cục và bổ máu hiệu quả. Với phụ nữ sau sinh, tam thất hỗ trợ hồi phục nhanh, giảm tình trạng thiếu máu và mệt mỏi.

Cải thiện tình trạng huyết hư

Huyết hư là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ dễ mệt mỏi, mất ngủ, chóng mặt, da dẻ nhợt nhạt và nhanh lão hóa. Khi khí huyết kém, nám, tàn nhang và nếp nhăn cũng dễ xuất hiện. Tam thất giúp lưu thông khí huyết, nhờ đó cải thiện nhan sắc, làm da hồng hào, khỏe mạnh hơn.

Tam thất từ lâu được biết đến là thảo dược quý, có nhiều công dụng trong bồi bổ sức khỏe



Hỗ trợ dưỡng nhan

Trong tam thất có chứa panax notoginseng saponin - hoạt chất giúp hoạt huyết, lưu thông máu và làm sáng da. Nhờ vậy, bột tam thất thường được phụ nữ sử dụng để làm đẹp tự nhiên, an toàn. Ngoài ra, tam thất chứa chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa lão hóa, tăng cường miễn dịch và loại bỏ các gốc tự do có hại.

Thanh nhiệt, giải độc

Tam thất có tính bình, giúp thanh nhiệt, giải độc. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều có thể khiến cơ thể thải độc nhanh, gây nổi mụn hoặc dị ứng. Người có cơ địa nóng hoặc quá lạnh cũng nên thận trọng khi sử dụng.

Cách dùng tam thất để làm đẹp

Buổi sáng có thể dùng một thìa bột tam thất.

Sau bữa ăn, có thể trộn bột tam thất với sữa hoặc pha với nước ấm để uống. Cách này giúp cải thiện làn da xỉn màu, quầng thâm mắt, tình trạng chảy máu chân răng.

Kết hợp bột tam thất với mật ong cũng là phương pháp được nhiều chị em lựa chọn để làm đẹp da.

Liều lượng và lưu ý

Các chuyên gia khuyến nghị, mỗi ngày chỉ nên dùng 10-20g tam thất, bắt đầu với liều lượng nhỏ để cơ thể thích nghi. Với phụ nữ sau sinh hoặc người cao tuổi bị suy nhược, có thể kết hợp tam thất với một số vị thuốc khác theo bài thuốc cổ truyền để tăng hiệu quả bồi bổ.

Lưu ý: Phụ nữ đang mang thai tuyệt đối không nên sử dụng tam thất vì có thể gây hại cho thai kỳ.



Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV

