Chườm nước đá có thật sự giúp giảm bọng mắt và mụn trứng cá?

Lợi ích của nước đá trong chăm sóc da

Việc sử dụng nước đá trong chăm sóc da thực chất dựa trên nguyên lý của liệu pháp lạnh (áp lạnh) - phương pháp thường được dùng để giảm sưng, đau và viêm trong y học. Khi chườm lạnh lên da, mạch máu co lại tạm thời, giúp giảm lưu lượng máu đến vùng bị sưng viêm.

Theo Học viện Nhãn khoa Hoa Kỳ, chườm lạnh có thể hỗ trợ làm giảm bọng mắt nếu thực hiện nhẹ nhàng trong khoảng 15-20 phút. Nhiều người cũng áp dụng nước đá để làm dịu tình trạng mụn viêm, với kỳ vọng giảm sưng đỏ và se nhỏ lỗ chân lông.

Ngoài ra, nước đá còn được cho là giúp: Làm dịu da cháy nắng nhẹ; Giảm nhờn tạm thời; Hỗ trợ giảm viêm, sưng; Mang lại cảm giác da săn chắc, tươi tắn.

Chườm nước đá lên mặt để giảm bọng mắt, làm dịu mụn trứng cá là mẹo chăm sóc da được nhiều người truyền tai nhau từ lâu

Nước đá có thực sự giảm bọng mắt và mụn trứng cá?

Về mặt cơ chế, chườm lạnh có thể giúp giảm đau và sưng nhờ làm chậm dẫn truyền thần kinh và hạn chế lưu thông máu tại chỗ. Đây cũng là lý do phương pháp này thường được dùng trong xử lý chấn thương phần mềm.

Trong chăm sóc da, nước đá có thể mang lại hiệu quả tức thời như giảm sưng bọng mắt hoặc làm dịu mụn viêm. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng lâm sàng khẳng định nước đá có khả năng điều trị mụn trứng cá hay cải thiện bọng mắt một cách lâu dài.

Dù vậy, nếu sử dụng đúng cách, chườm nước đá được đánh giá là tương đối an toàn, ít gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe làn da. Người dùng cần lưu ý giữ vệ sinh dụng cụ và tránh để đá tiếp xúc trực tiếp với da quá lâu nhằm hạn chế nguy cơ kích ứng hoặc bỏng lạnh.

Vì sao nhiều người lựa chọn chăm sóc da bằng nước đá?

Phương pháp này được ưa chuộng chủ yếu nhờ những ưu điểm như: Dễ thực hiện tại nhà; Chi phí thấp; Có nguồn gốc từ kinh nghiệm dân gian; Được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội; Không sử dụng hóa chất, phù hợp với xu hướng chăm sóc da tự nhiên.

Cách chườm nước đá lên mặt đúng cách

Để hạn chế rủi ro và phát huy hiệu quả, việc chườm đá cần được thực hiện đúng cách. Người dùng nên bọc 4-5 viên đá nhỏ trong khăn cotton sạch, sau đó massage nhẹ nhàng lên da theo chuyển động tròn trong khoảng 2-3 phút, mỗi ngày 1-2 lần.

Có thể massage lần lượt các vùng như cằm, má, trán, mũi và vùng mắt, tránh giữ đá quá lâu tại một vị trí.

Có nên dùng đá từ các nguyên liệu khác?

Bên cạnh đá từ nước lọc, một số người lựa chọn làm đá từ trà, cà phê hoặc các nguyên liệu thiên nhiên khác. Caffeine trong trà và cà phê được cho là có khả năng thẩm thấu qua da, giúp kích thích lưu thông máu.

Ngoài ra, nha đam và trà xanh cũng thường được sử dụng để làm đá viên. Nha đam có tác dụng làm dịu da, hỗ trợ phục hồi tổn thương nhẹ, trong khi trà xanh giàu chất chống oxy hóa và có đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn. Đá viên từ các nguyên liệu này có thể hỗ trợ làm dịu mụn viêm và kích ứng da nhẹ nếu được sử dụng đúng cách.

Lưu ý khi chăm sóc da bằng nước đá

Trước khi áp dụng phương pháp này, người có làn da nhạy cảm hoặc đang gặp vấn đề da liễu nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc da.

Khi sử dụng, cần: Rửa mặt sạch trước khi chườm đá; Dùng khăn hoặc vải sạch bọc đá; Không chườm trực tiếp đá lên da; Tránh giữ đá quá lâu trên da; Kết hợp với các biện pháp chăm sóc da khác như dưỡng ẩm, điều trị mụn chuyên biệt.

Nước đá có thể mang lại hiệu quả hỗ trợ tức thời trong việc làm dịu bọng mắt và mụn viêm, nhưng không nên xem đây là giải pháp điều trị thay thế. Để cải thiện làn da bền vững, cần kết hợp chế độ chăm sóc khoa học, dinh dưỡng hợp lý và thăm khám chuyên khoa khi cần thiết.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV