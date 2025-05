Vì sao Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm mua bán USD trái phép?

Ngày 27-5, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.935 đồng/USD, giảm 5 đồng/USD so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh 25.740 đồng/USD mua vào, 26.100 đồng/USD bán ra, tăng 10 đồng mỗi USD so với hôm qua. Trên thị trường tự do, giá USD được các điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch quanh 26.250 đồng/USD mua vào, 26.350 đồng/USD bán ra, tăng 20 đồng/USD so với hôm qua.