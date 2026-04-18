Vì sao không nên chiên dầu oliu ở nhiệt độ cao?

Nhiều người tin rằng dầu oliu tốt nên có thể dùng cho mọi cách chế biến. Tuy nhiên, dưới nhiệt độ cao, loại dầu này có thể biến đổi và tạo ra những hợp chất không có lợi.

Dầu oliu từ lâu đã được xem là “vàng lỏng” trong ẩm thực và dinh dưỡng, đặc biệt nổi bật trong chế độ ăn Địa Trung Hải. Với hương vị nhẹ nhàng và nhiều lợi ích cho sức khỏe, dầu oliu thường được khuyên dùng trong các món ăn hàng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng dầu oliu lại không phải lựa chọn lý tưởng khi chiên rán ở nhiệt độ cao. Việc sử dụng sai cách không chỉ làm giảm giá trị dinh dưỡng mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cảnh báo khi dùng dầu oliu chiên ở nhiệt độ cao (Ảnh minh họa)

Thành phần của dầu oliu và điểm bốc khói

Để hiểu vì sao dầu oliu không phù hợp với nhiệt độ cao, cần nhìn vào thành phần cấu tạo của nó. Dầu oliu chứa nhiều axit béo không bão hòa đơn, đặc biệt là axit oleic - một loại chất béo tốt cho tim mạch. Ngoài ra, dầu oliu còn giàu chất chống oxy hóa như polyphenol và vitamin E.

Tuy nhiên, chính những hợp chất quý giá này lại khá nhạy cảm với nhiệt. Khi nhiệt độ tăng cao vượt quá mức cho phép, các chất chống oxy hóa dễ bị phân hủy, khiến dầu mất đi phần lớn lợi ích dinh dưỡng.

Một yếu tố quan trọng khác là điểm bốc khói, nhiệt độ mà tại đó dầu bắt đầu phân hủy và sinh khói. Dầu oliu, đặc biệt là loại nguyên chất (extra virgin), có điểm bốc khói tương đối thấp so với nhiều loại dầu khác. Khi đạt đến ngưỡng này, dầu không chỉ thay đổi mùi vị mà còn tạo ra các hợp chất không có lợi.

Điều gì xảy ra khi chiên dầu oliu ở nhiệt độ cao?

Khi dầu oliu bị đun nóng quá mức, cấu trúc hóa học của nó bắt đầu biến đổi. Các axit béo có thể bị oxy hóa, tạo ra các gốc tự do những phân tử không ổn định có khả năng gây tổn hại đến tế bào trong cơ thể.

Bên cạnh đó, quá trình phân hủy nhiệt còn có thể sinh ra aldehyde và các hợp chất độc hại khác. Đây là những chất được cảnh báo có liên quan đến các vấn đề sức khỏe nếu tích tụ lâu dài.

Không chỉ vậy, việc chiên ở nhiệt độ cao còn khiến dầu oliu mất đi hương vị đặc trưng. Mùi thơm nhẹ và vị thanh vốn có sẽ bị thay thế bằng cảm giác khét, đắng, làm giảm chất lượng món ăn.

So sánh dầu oliu với các loại dầu khác khi chiên

So với dầu oliu nguyên chất, nhiều loại dầu khác như dầu đậu nành, dầu hướng dương hoặc dầu cọ có điểm bốc khói cao hơn, phù hợp hơn với các phương pháp nấu ăn ở nhiệt độ lớn như chiên ngập dầu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả dầu oliu đều giống nhau. Dầu oliu tinh luyện (refined olive oil) có điểm bốc khói cao hơn so với dầu nguyên chất, nên có thể chịu nhiệt tốt hơn phần nào. Dù vậy, loại này lại mất đi một phần giá trị dinh dưỡng và hương vị đặc trưng trong quá trình tinh chế.

Điều này cho thấy việc lựa chọn loại dầu phù hợp phụ thuộc nhiều vào mục đích sử dụng, không chỉ dựa trên danh tiếng hay lợi ích chung của nó.

Cách sử dụng dầu oliu đúng cách để bảo vệ sức khỏe

Để tận dụng tối đa lợi ích của dầu oliu, cách tốt nhất là sử dụng nó trong các món ăn không cần nhiệt độ cao. Dầu oliu rất phù hợp để trộn salad, làm nước sốt, hoặc thêm vào món ăn sau khi đã nấu chín.

Nếu muốn sử dụng trong nấu nướng, nên chọn phương pháp xào nhẹ hoặc nấu ở nhiệt độ vừa phải để tránh làm biến đổi cấu trúc dầu. Điều này giúp giữ lại các chất dinh dưỡng quý giá và đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Ngoài ra, việc bảo quản dầu oliu cũng rất quan trọng. Nên để dầu ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao để hạn chế quá trình oxy hóa tự nhiên.

Lựa chọn đúng cách là chìa khóa cho bữa ăn lành mạnh

Dầu oliu là một lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, việc dùng dầu oliu để chiên ở nhiệt độ cao không phải là quyết định khôn ngoan. Hiểu rõ đặc tính của từng loại dầu sẽ giúp bạn tối ưu hóa giá trị dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Trong căn bếp hiện đại, không có loại dầu nào là hoàn hảo cho mọi mục đích. Điều quan trọng là biết khi nào nên dùng và dùng như thế nào. Với dầu oliu, hãy để nó phát huy thế mạnh trong những món ăn nhẹ nhàng, tinh tế nơi mà giá trị dinh dưỡng và hương vị được giữ trọn vẹn nhất.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn