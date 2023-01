Vì sao chim khách, chim én đến nhà lại dự báo tin vui?

Nhà có ba niềm vui sẽ xuất hiện quý nhân

Nhà có chim khách

Dân gian cho rằng chim khách là loài chim báo tin vui, có khả năng dự đoán thần kỳ những sự việc sắp xảy ra. Chim khách không thích tối tăm ẩm ướt, chỉ kêu khi trời lạnh ráo nên còn được gọi là Dương điểu (Chim mặt trời).

Chim khách có thể nhận biết phương vị của sao Thái Tuế, bởi lối vào tổ của nó luôn hướng về phía chòm sao này và thay đổi theo hướng đi của sao. Chim khách còn nhận biết được gió, nếu như năm nào đó nhiều gió nó sẽ làm tổ chỗ cành cây tương đối thấp để tránh gió.

Nếu sáng sớm trong nhà có chim khách hót líu lo chắc chắn thời gian sắp tới gia đình sẽ nhận được tin vui.

Chim én đến nhà

Chim én là một trong số ít loài chim hoang dã gần gũi với con người, xuất hiện trong vô số tác phẩm văn học dân gian, truyện cổ tích… Theo quan niệm của nhiều nơi, chim én bay vào nhà làm tổ là dấu hiệu tố, báo hiệu gia chủ sắp có tin vui, tài vận hưng vượng, là điềm báo may mắn,…

Nhiều người rất quan tâm đến chim việc chim én đến làm tổ trong nhà. Nhiều nơi coi đây là biểu tượng của sự may mắn. Bởi vì tập tính của loài chim én là chúng thường hay chọn những nơi chúng cảm thấy là an toàn, tin cậy để làm tổ, do đó nếu chim én làm tổ trong nhà là một điềm báo tốt cho thấy nơi gia chủ đang sống có phong thủy đẹp, bình yên và tốt lành.

Nhà có chó

Từ xa xưa, người ta tin rằng việc bất ngờ xuất hiện một chú chó trong nhà nhất định sẽ mang lại tài lộc, làm giàu có, phú quý. Trước đây khi chưa đủ ăn, những người có thể nuôi chó ở nhà đương nhiên giàu có.

Gia trạch có 4 điều thực sẽ xuất hiện phú quý

Thực tế đầu tiên là con người đang thịnh vượng. Thời xưa, để đánh giá một gia đình có thịnh vượng hay không, phải dựa vào khí tiết của gia đình đó, quan trọng nhất là xem gia đình mình có đông người hay không, có thịnh vượng hay không. Nếu trong gia đình chỉ có một căn nhà đồ sộ mà không có ai ở nhà, thì gia nghiệp dù lớn đến đâu cũng sẽ sa sút.

Thứ hai là những bức tường kiên cố, vững chắc. Bức tường có tác dụng bảo vệ và có thể chặn của cải trong nhà không bị lộ ra ngoài. tường nhà của người giàu được xây cao, dày và đặc biệt chắc chắn, trong khi tường nhà của người nghèo thường tương đối đổ nát và an ninh kém.

Thực tế thứ ba là sáu con vật thịnh vượng. Nói dễ hiểu hơn là sáu con vật vượng tức gà, chó, lợn, cừu, bò, ngựa,… Người giàu sẽ có tất cả sáu con vật, và sẽ có rất nhiều trong số đó. Ngược lại, nhà nghèo có thể chăn nuôi một hoặc hai loại vật nuôi thì đã là tốt rồi.

Thứ tư là cửa nhỏ. Người dân thời xưa rất coi trọng việc xây dựng nhà cửa, họ thường xây nội thất cho ngôi nhà thêm sang trọng, hoành tráng nhưng lại xây cổng rất nhỏ. Bởi vì họ cảm thấy rằng nếu cổng xây lớn sẽ làm rò rỉ tiền bạc, đồng thời nếu cổng nhỏ sẽ cho người ta cảm giác an toàn. Việc làm cổng nhỏ cũng thể hiện thái độ khiêm tốn, đức tính siêng năng, tiết kiệm của gia đình.

Tác giả: T. Linh

Nguồn tin: giadinhonline.vn