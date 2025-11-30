Hình ảnh sương muối trắng xóa phủ kín cao nguyên đá

Đặc biệt, tại các xã Lũng Cú, Đồng Văn, Sơn Vĩ, Sính Lủng… băng giá và sương muối xuất hiện dày, phủ trắng trên mái nhà, đường đi và cây cối.

Sương muối tạo thành lớp băng mỏng trên cây cỏ. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Màn sơn mờ ảo trong buổi sáng lạnh buốt ở xã Đồng Văn. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Nhiều du khách thích thú khi chứng kiến hiện tương sương muối tạo thành lớp băng mỏng trên cây cối ở xã Đồng Văn. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Nhiều du khách thích thú khi chứng kiến hiện tương sương muối tạo thành lớp băng mỏng trên cây cối ở xã Đồng Văn. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Sương muối tạo thành lớp băng mỏng trên cây cối. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Sương muối tạo thành lớp băng mỏng trên cây cối, rau màu. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Sương muối tạo thành lớp băng mỏng trên cây cối. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Sương muối tạo thành lớp băng mỏng trên cây cối. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Sương muối tạo thành lớp băng mỏng trên cây cối. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Tác giả: Đức Thọ

Nguồn tin: bnews.vn