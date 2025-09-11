Về thông tin phụ huynh bị ép mua điều hòa, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt nói gì?

Ngày 11-9, trước thông tin phản ánh Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) ép phụ huynh mua điều hòa, nhà trường đã có thông tin phản hồi và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Để chuẩn bị cơ sở vật chất năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt đã rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ cho 23 lớp học và các phòng chức năng như quạt, bàn ghế, bóng đèn, điều hòa…

Đầu năm học, cá nhân phụ huynh học sinh của 3 lớp là 5A2, 5A4 và 5A5 làm đơn đề nghị nhà trường xin tự nguyện lắp thêm 1 điều hòa trong lớp học để phục vụ các hoạt động của học sinh những ngày nắng nóng, do điều hòa hiện có đã quá cũ, không đủ công suất làm mát.

Ban giám hiệu nhà trường đồng ý cho cá nhân phụ huynh học sinh lắp điều hòa với tinh thần tự nguyện và lưu ý phụ huynh tuyệt đối không được kêu gọi phụ huynh ủng hộ, không chia tiền cào bằng, không ép buộc phụ huynh trong lớp phải đóng góp… Nhà trường không có chủ trương yêu cầu phụ huynh học sinh xã hội hóa hay thu bất kỳ một khoản thu nào của phụ huynh về cơ sở vật chất.

Sau khi có thông tin phản ánh, Ban giám hiệu nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm và cá nhân học sinh đề nghị được lắp điều hòa của 3 lớp nói trên để xác minh.

Tất cả phụ huynh đều phản hồi việc lắp điều hòa là hoàn toàn tự nguyện, không có chuyện ép buộc. Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu cá nhân phụ huynh học sinh đứng ra xin tự nguyện lắp điều hòa mà thu tiền phải trả lại khoản tiền đã thu của những phụ huynh đã đóng góp trong lớp do đã không thực hiện đúng như trong đơn.

Ngày 11-9, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt một lần nữa khẳng định nhà trường không có chủ trương yêu cầu phụ huynh phải xã hội hóa hoặc thu bất kỳ khoản thu nào của phụ huynh để đóng góp cho cơ sở vật chất.

Tác giả: Thống Nhất

Nguồn tin: hanoimoi.vn