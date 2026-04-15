Văn Thanh cầu hôn 'chị đẹp' gymer

Văn Thanh cầu hôn bạn gái Bích Hạnh bên bờ biển lãng mạn.

Ngày 14/4, Văn Thanh bất ngờ đăng tải loạt ảnh cầu hôn thành công bạn gái Bích Hạnh.

"Tuổi mới với vai trò mới, trách nhiệm mới. Em chính là món quà quý giá nhất từ trước tới nay. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được ở bên, chăm sóc và đồng hành cùng em suốt phần đời còn lại", anh chú thích.

Trong loạt hình, màn cầu hôn được Văn Thanh chuẩn bị công phu, dưới không khí lãng mạn bên bờ biển và pháo hoa. Dưới bài đăng, cặp cầu thủ - WAG nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người theo dõi.

Thời gian qua, Văn Thanh và Bích Hạnh cũng được nhiều người đồn đoán sắp về chung một nhà qua nhiều dấu hiệu. Cụ thể, vào đầu tháng 4, Bích Hạnh từng đăng trên trang cá nhân nhờ người theo dõi gợi ý đơn vị đính đá thủ công ly champagne và gắn tên theo yêu cầu ở Hà Nội.

Màn cầu hôn được nam hậu vệ chuẩn bị công phu.

Trước đó không lâu, nàng WAG cũng từng gây chú ý khi tham khảo ý kiến về hai thương hiệu giày cao gót, nổi tiếng với nhiều mẫu giày cưới.

Dù công khai hẹn hò khoảng một năm nay, cặp đôi lệch tuổi cũng cho thấy xác định gắn bó lâu dài khi thường xuyên gọi nhau là "vợ", "chồng", đặt trạng thái "đã đính hôn" trên trang cá nhân.

Văn Thanh thậm chí thậm chí mua nhà và để bạn gái đứng tên chung sổ đỏ. Số tiền lương, thưởng hàng tháng nhận được, anh cũng đăng ký nhận bằng số tài khoản của bạn gái.

"Ở cạnh anh, tôi chẳng phải đụng tay làm gì cả, chăm chút tôi từ những điều nhỏ nhất. Mong anh ta mãi như vậy nha", Bích Hạnh từng chia sẻ trên trang cá nhân.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn