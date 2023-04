Vạn người chen chúc xem khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Video: Hàng vạn người chen chúc tham dự khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

Tối 22/4, tại quảng trường Khu du lịch Xuân Thành (huyện Nghi Xuân), UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2023 với chủ đề “Hà Tĩnh – Trang thơ hòa cánh sóng”.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải tham dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu giới thiệu về tiềm năng, lợi thế du lịch biển Hà Tĩnh.

“Chính sự chân thành, mộc mạc, mến khách, nghĩa tình của người dân địa phương… tất cả đã góp phần tạo nên thương hiệu du lịch Hà Tĩnh trên bản đồ du lịch quốc gia, góp phần làm cho du lịch phát triển bền vững”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.

Hàng vạn người dân và du khách đổ về Xuân Thành tham gia lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội làm nhiệm vụ bảo vệ buổi lễ.

Ngay sau phần khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: “Hà Tĩnh – Trang thơ hòa cánh sóng”.

Khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu qua sự thể hiện của nhiều nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng.

Nhiều người trèo lên giàn sắt để xem trình diễn.

Nhiều người không thể chen chúc đành phải ngậm ngùi ngồi gần sân khấu xem livestream.

Sau chương trình nghệ thuật là màn trình diễn bắn pháo hoa chào mừng.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: vtc.vn