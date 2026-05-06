Văn Lâm bị 'treo giò', Ninh Bình khó vào top 3

Văn Lâm đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ đầu mùa. Theo điều lệ giải, thủ thành của CLB Ninh Bình phải nghỉ một trận đấu. Đây là tổn thất không nhỏ của đội bóng đang muốn vào top 3.

CLB Ninh Bình rơi khỏi top 3 sau vòng 22. Họ cầm hòa Thể Công - Viettel 1-1 và bị CLB Hà Nội vượt qua. Ninh Bình đang có 38 điểm, thua CLB Hà Nội 1 điểm trước vòng 22.

Đoàn quân của giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành muốn lấy lại cảm giác chiến thắng. Cuộc tiếp đón Hải Phòng là cơ hội cho chủ sân Ninh Bình Arena giành trọn 3 điểm.

Không có Văn Lâm là thiệt thòi cho Ninh Bình. Anh đã bắt chính trọn vẹn 21 vòng V-League mà không rời sân phút nào. Thủ môn Việt kiều góp công lớn, cứu thua nhiều pha bóng hay.

Dẫu vậy, Văn Lâm để lại nỗi lo chơi bóng bằng chân. Anh có lỗi trong pha dẫn đến quả penalty của Thể Công - Viettel ở lượt đấu trước. Pha bóng đó khiến Lâm lãnh thẻ vàng thứ 3.

Trước đó, Văn Lâm đã lãnh 2 thẻ vàng, một trong trận hòa 2-2 trước chính Hải Phòng trên sân Lạch Tray, một trong trận Ninh Bình thua Hoàng Anh Gia Lai trên sân Pleiku.

Thủ môn Quàng Thế Tài và Nguyễn Minh Đức sẽ có cơ hội lần đầu bắt chính mùa này. Từ đầu mùa, Ninh Bình đã ghi 45 bàn và thủng lưới 28 lần. Hiệu số là +28, 4 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ.

Cầu thủ, quan chức nghỉ vòng 22 V-League: 10 cầu thủ bị "treo giò". 6 cầu thủ bị đủ 3 thẻ vàng: Dụng Quang Nho, Văn Lâm (Ninh Bình), Huỳnh Minh Đoàn (Thanh Hóa), Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Minh Tâm (HAGL), Đinh Viết Tú (Thể Công - Viettel); 4 người lãnh thẻ đỏ: Cao Văn Bình (SLNA), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Vũ Tiến Long (Hà Nội), Nguyễn Đức Hoàng Minh (Thể Công - Viettel). HLV Velizar Popov của Thể Công - Viettel bị cấm chỉ đạo trận đấu thứ 4; phiên dịch Đỗ Văn Phúc của Thanh Hóa lãnh thẻ vàng thứ 3.

