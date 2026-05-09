Valverde bị chấn động não, nói do đập đầu vào bàn

Sự việc xảy ra sáng 7/5 tại Valdebebas, chỉ ba ngày trước trận El Clasico gặp Barca ở La Liga. Theo thông báo từ Real Madrid tối cùng ngày, Valverde được chẩn đoán bị chấn thương vùng đầu tương tự chấn động não, và sẽ phải nghỉ ngơi từ 10 đến 14 ngày.

Điều đó đồng nghĩa tiền vệ người Uruguay chắc chắn vắng mặt ở trận gặp Barca tối 10/5. Real hiện kém đại kình địch 11 điểm khi mùa giải chỉ còn bốn vòng. Nếu không thắng tại Camp Nou, đội bóng Hoàng gia sẽ phải chứng kiến Barca đăng quang.

Valverde (trái) và Tchouameni trong trận Real gặp Man City trên sân Bernabeu, thành phố Madrid, Tây Ban Nha, lượt về vòng play-off Champions League tối 19/2/2025. Ảnh: Reuters

Thông tin Valverde nhập viện khiến vụ ẩu đả trở nên nghiêm trọng. Theo AS, chính Tchouameni đã đấm và làm đội phó Real bị chấn động não. Còn Marca nói rằng chấn thương của tiền vệ Uruguay không bị đồng đội đấm trực tiếp. Trong thông điệp đăng trên Instagram, tiền vệ 27 tuổi phủ nhận hoàn toàn chuyện hai cầu thủ lao vào đánh nhau.

"Không hề có chuyện đồng đội đánh tôi, và tôi cũng không đánh cậu ấy", Valverde viết. "Tôi hiểu mọi người dễ tin rằng chúng tôi đã lao vào ẩu đả hoặc cố ý gây thương tích cho nhau, nhưng điều đó không xảy ra".

Valverde cho biết vết thương xuất hiện khi anh "vô tình đập đầu vào bàn" trong lúc tranh cãi. Anh mô tả đây là "một vết cắt nhỏ trên trán" khiến bản thân phải tới bệnh viện để xử lý.

Dù vậy, Real xác nhận chấn thương của Valverde nghiêm trọng hơn một vết rách thông thường. CLB cho biết tiền vệ người Uruguay đang ở nhà, trong tình trạng ổn định, nhưng phải tuyệt đối nghỉ ngơi trong khoảng hai tuần tới.

Real đã xem xét kỷ luật nội bộ với cả Valverde lẫn Tchouameni. Chủ tịch Florentino Perez cũng triệu tập cuộc họp khẩn với ban lãnh đạo, HLV Alvaro Arbeloa và đội trưởng Dani Carvajal tối cùng ngày.

Valverde thừa nhận bầu không khí căng thẳng tại Real Madrid là nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Anh nói sự thất vọng vì đội bóng trải qua một mùa giải đáng quên đã khiến cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Tôi cảm thấy cơn giận và sự thất vọng khi chứng kiến nhiều người trong chúng tôi phải gồng mình vượt qua phần cuối mùa giải, trong tình trạng kiệt sức nhưng vẫn cố gắng cật lực", Valverde viết thêm. "Điều đó đẩy tôi tới việc cãi nhau với một đồng đội. Tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi".

Tiền vệ Uruguay cũng gọi mùa giải hiện tại là "một năm bị lãng phí", sau khi Real bị loại ở tứ kết Champions League và thất thế trong cuộc đua vô địch quốc nội.

Valverde đồng thời xác nhận anh và Tchouameni còn xảy ra thêm một cuộc tranh cãi khác hôm 6/5. Tuy nhiên, anh cho rằng những xung đột như vậy vốn không hiếm trong phòng thay đồ bóng đá chuyên nghiệp.

"Trong một phòng thay đồ bình thường, những chuyện như thế này có thể xảy ra và thường được giải quyết nội bộ mà không ai biết", anh viết. "Rõ ràng có người đang tung tin từ bên trong, và trong một mùa giải mà Real Madrid không giành được danh hiệu nào, mọi thứ đều bị thổi phồng".

Vụ Valverde - Tchouameni cũng không phải mâu thuẫn đầu tiên xuất hiện tại Real Madrid gần đây. Trước đó vài ngày, hậu vệ trái Alvaro Carreras phải lên tiếng bác bỏ thông tin anh xung đột với trung vệ Antonio Rudiger.

Carreras cho biết một "sự cố cụ thể" với đồng đội đã được giải quyết ổn thỏa và khẳng định anh vẫn duy trì mối quan hệ tốt với toàn đội.

Ngôi sao Kylian Mbappe cũng bị nhiều CĐV chỉ trích tuần này, sau khi dành thời gian hồi phục cùng bạn gái tại Sardinia, Italy giữa giai đoạn nhạy cảm của mùa giải.

Tác giả: Hoàng An

