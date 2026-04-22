Real Madrid rút ngắn cách biệt trước Barcelona

Real giải tỏa phần nào áp lực.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Alaves gây bất ngờ khi liên tục uy hiếp khung thành của Andriy Lunin. Đội khách tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, buộc Real Madrid phải chơi thận trọng.

Phải đến phút 30, thế bế tắc mới được phá vỡ khi Kylian Mbappe dứt điểm, bóng đập chân hậu vệ đổi hướng mang về bàn mở tỷ số có phần may mắn.

Những phút còn lại của hiệp một chứng kiến thế trận đôi công căng thẳng. Real Madrid có thêm cơ hội nhưng thiếu chính xác, trong khi Alaves cũng suýt gỡ hòa khi đưa bóng trúng cột dọc.

Chủ nhà khép lại 45 phút đầu với lợi thế mong manh.

Sang hiệp hai, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tăng tốc. Phút 50, Vinicius Junior nhân đôi cách biệt bằng cú sút đẹp mắt từ rìa vòng cấm sau đường kiến tạo của Federico Valverde. Bàn thắng giúp Real Madrid kiểm soát tốt thế trận, dù Mbappe bỏ lỡ thêm một số cơ hội để gia tăng cách biệt.

Tuy nhiên, sự lỏng lẻo nơi hàng thủ tiếp tục khiến Real Madrid phải trả giá ở những giây cuối. Phút 90+3, Toni Martinezghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Alaves. Chung cuộc, Real Madrid vẫn bảo toàn chiến thắng, nhưng không thể giữ sạch lưới.

Ba điểm có được giúp đội bóng của Chủ tịch Florentino Perez tiếp tục nuôi hy vọng tại La Liga. Tuy nhiên, viễn cảnh vô địch vẫn rất xa vời khi họ kém Barcelona tới 6 điểm và thi đấu nhiều hơn 1 trận, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 6 vòng.

Sau khi bị Bayern Munich loại khỏi Champions League, Real Madrid đứng trước nguy cơ trải qua thêm một mùa giải không danh hiệu. Chiến thắng trước Alaves vì thế chỉ mang ý nghĩa giải tỏa phần nào áp lực, thay vì xóa đi những nỗi lo đang hiện hữu.

