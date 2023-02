Vai trò của 25 cán bộ thuế, hải quan trong vụ Thuduc House chiếm đoạt 365 tỷ tiền hoàn thuế

4 lô hàng lậu qua mắt hải quan

Ngày 9/2, nguồn tin của Tiền Phong được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM và các đơn vị liên quan về 9 tội danh “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...”

So với bản kết luận trước, lần này C03 đã đề nghị truy tố thêm 7 người thuộc Cục hải quan TP HCM. Số này gồm: Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Hữu Trên và Nguyễn Lê Hùng.

Như vậy tính đến nay, toàn vụ án có 67 bị can bị đề nghị truy tố. Trong đó, 18 người là lãnh đạo, cán bộ của Cục Thuế TPHCM như bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Cục phó); Phạm Minh Tuấn (cựu trưởng phòng Kê khai kế toán thuế); Cao Văn Tỵ (nguyên trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5); Nguyễn Xuân Thắng (nguyên trưởng phòng Kiểm tra nội bộ); Đào Thị Nga (cán bộ Chi cục Thuế quận 1); Nguyễn Phương Nam (cán bộ Chi cục thuế quận 3); Ngô Huỳnh Luỹ (cán bộ Chi cục thuế quận 5)...

Theo cáo buộc, từ năm 2016-2020, đối tượng Trịnh Tiến Dũng (đang bỏ trốn) thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử. Các mặt hàng nhập khẩu là Chip, Ram, SD Card, Mini PC, đều là hàng giả, đã qua sử dụng nhưng được nâng khống giá gấp nhiều lần.

Theo cơ quan điều tra, việc này nhằm lợi dụng chính sách Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%.

Nhóm của Dũng sau đó ký hợp đồng và xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) thể hiện bán linh kiện điện tử cho Thuduc House thông qua trung gian là Công ty CP Thuduc House Wood Trading. Doanh nghiệp này sẽ ký giả cách hợp đồng xuất khẩu cho những công ty của Dũng ở nước ngoài rồi xin hoàn thuế.

Từ tháng 2/2018 - 8/2019, Thuduc House Wood Trading mua hàng từ hai công ty do Dũng chỉ đạo rồi bán lại cho Thuduc House. Hàng hoá sau đó được mua bán lòng vòng qua các công ty "ma" của Dũng.

C03 cáo buộc, để hợp thức hoá hồ sơ đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó, có 10% tiền thuế GTGT là 365 tỷ đồng.

Nhóm 7 bị can thuộc Cục hải quan TP HCM, bị cáo buộc được giao nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định. Tuy nhiên, họ không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, dẫn đến không phát hiện 4 lô hàng được phân luồng đỏ khai báo hải quan không trùng khớp so với hàng hóa thực tế nhưng vẫn cập nhật thông tin lên hệ thống để thông quan. Do đó, không phát hiện được hành vi buôn lậu của Trịnh Tiến Dũng và đồng phạm.

Đến nay, toàn bộ 4 lô hàng lậu đã bị nhóm Trịnh Tiến Dũng tiêu thụ hết, căn cứ tài liệu điều tra đã thu thập được, C03 có đủ cơ sở kết luận hành vi của 7 bị can đã phạm vào tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360 BLHS 2015.

Bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu Cục phó Cục Thuế TP HCM

Đề nghị kiểm điểm nguyên Cục trưởng Cục thuế TP HCM

Vẫn theo kết luận điều tra, Thuduc House còn đứng lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TPHCM đề nghị hoàn lại số tiền 365 tỷ đồng thuế GTGT. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Thuế TPHCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định để xảy ra việc gian dối, lập hồ sơ khống hoàn thuế GTGT còn có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế TPHCM trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế.

Quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho Thuduc House, nhóm lãnh đạo, cán bộ tại Cục Thuế TPHCM đã không đối chiếu số liệu, không báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm, ngăn chặn... dẫn đến việc hoàn thuế không đúng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 365 tỷ đồng.

Tại kết luận điều tra bổ sung này, C03 xác định năm 2016-2019, trong giai đoạn làm Cục trưởng Cục Thuế TP HCM, ông Trần Ngọc Tâm đã giải quyết hoàn thuế GTGT trái quy định cho Thuduc House 17 lần với tổng số 365 tỷ đồng. Tại 17 lần, bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Cục phó) ký quyết định 16 lần.

C03 cho rằng, ông Tâm không trực tiếp phụ trách, cũng không nhận được báo cáo về dấu hiệu sai phạm để có ý kiến chỉ đạo nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự. Song, C03 đã đề nghị Thành uỷ TP HCM kiểm điểm trách nhiệm ông này với tư cách người đứng đầu khi để hàng loạt cấp dưới vi phạm.

Tác giả: Hoàng An

Nguồn tin: Báo Tiền Phong