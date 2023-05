Uống rượu say chửi bới hàng xóm, vác điếu cày đuổi đánh công an

Ngày 18-5, tin từ Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết công an huyện này đã lập biên bản, tạm giữ hình sự Lê Hữu Quyết (SN 1972; ngụ khu phố Bút Cương, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa) để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Ông Lê Hữu Quyết bị tạm giữ để điều tra tội "Chống người thi hành công vụ". Ảnh Công an cung cấp



Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 15-5, Công an thị trấn Bút Sơn, nhận được tin báo của bà H.T.O. (SN 1967, ngụ khu phố Bút Cương, thị trấn Bút Sơn) trình báo về việc ông Quyết uống rượu say xỉn, liên tục chửi bới lăng mạ, xúc phạm bà và gia đình, gây ồn ào, náo loạn khu dân cư.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Bút Sơn đã nhanh chóng xuống địa bàn để phối hợp giải quyết. Tại đây, ông Quyết đã không chấp hành mà có biểu hiện say xỉn, liên tục chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự lực lượng công an. Thậm chí, ông Quyết còn vác điếu cày đuổi đánh công an, dùng tay bóp cổ một người khác.

Đáng nói, khi được đưa về trụ sở Công an thị trấn Bút Sơn để làm việc, ông Quyết vẫn tiếp tục chửi bới, xúc phạm danh dự của các cán bộ công an, dùng tay tát, cản trở quá trình thi hành công vụ của lực lượng công an thị trấn, gây ồn ào, náo loạn tại trụ sở cơ quan nhà nước.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Hoằng Hóa củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động