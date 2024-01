UBND tỉnh tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh năm 2023

Tham dự họp báo có đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương có liên quan; đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đứng chân trên địa bàn.

Quang cảnh buổi họp báo

Thu ngân sách đạt hơn 21.000 tỷ đồng

Đ/c Hồ Phi Triều – Phó Giám đốc Sở KH&ĐT thông báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin tới các cơ quan báo chí về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, tuy gặp khó khăn hơn những năm trước nhưng nhìn chung, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có xu hướng phục hồi tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều ngành, lĩnh vực, uớc cả năm hoàn thành đạt và vượt 25/28 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2023 ước đạt 7,14%; trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,54%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 6,8%; khu vực dịch vụ ước tăng 8,7%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 6,65%.

Thu ngân sách nhà nước năm 2023 tính đến ngày 03/01/2024 thực hiện 21.232 tỷ đồng, đạt 133,9% dự toán và bằng 94,4% so với thực hiện năm 2022. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 3,11 tỷ USD.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giải ngân 7.517,998 tỷ đồng, đạt 83,22%, cao hơn so với mức bình quân cả nước (ước đạt 81,87%) và cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 (đạt 78,81%/KH giao đầu năm). Trong đó, vốn đầu tư công tập trung đã giải ngân 4.422,172 tỷ đồng, đạt 79,2%. Các công trình trọng điểm trên địa bàn được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Trong năm 2023, tỉnh đã cấp mới cho 120 dự án, điều chỉnh 190 lượt dự án, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh 58.123 tỷ đồng, gấp 1,7 lần mục tiêu đề ra. So với cùng kỳ năm 2022, số lượng dự án cấp mới tăng 3,4%, tổng vốn đăng ký cấp mới gấp 1,5 lần. Đặc biệt, năm 2023, Nghệ An lọt tốp 8 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 31/12/2023 là 1,6 tỷ USD. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hoá, thể thao tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; đặc biệt là công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 đạt kết quả rất tích cực (tính đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 7.245 nhà/kế hoạch 5.500 nhà của năm 2023, đạt 132% kế hoạch. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có chuyển biến tích cực. Trong năm 2023, tỉnh đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,... Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại được triển khai có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu kiện của nhân dân. Năm 2024, tỉnh đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9-10%, thu ngân sách đạt 15.903 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ USD. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh đề ra 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện.

Đ/c Nguyễn Viết Hưng – Giám đốc Sở Nội vụ trao đổi một số nội dung liên quan đến phương án xử lý vấn đề viên chức giáo dục biệt phái đến các phòng giáo dục

Đ/c Lê Tiến Trị - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam trao đổi về trách nhiệm kiểm tra, giám sát, xử lý vấn đề ô nhiễm tại Công ty TNHH Châu Tiến (Khu công nghiệp Nam Cấm)

Đ/c Phạm Văn Toàn – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi những nội dung về phương án xử lý các dự án khu tái định cư

Tại buổi họp báo, lãnh đạo các Sở, ban, ngành cũng đã trao đổi, trả lời một số nội dung nhà báo, phóng viên quan tâm đề nghị được làm rõ, như: Vấn đề bố trí cán bộ để vận hành Khu xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện Quỳ Hợp, nhà máy nước sạch huyện Quế Phong, nhà máy nước tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên; phương án xử lý đối với các khu tái định cư bố trí cho các hộ dân vùng sạt lở, ngập lụt ngoài đê Tả Lam thuộc xã Hưng Lam (nay là xã Xuân Lam); khu tái định cư dành cho vùng ngập lụt ở xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai.

Nhà báo Bá Thăng – Truyền hình VTC đề nghị làm rõ trách nhiệm kiểm tra, giám sát, xử lý vấn đề ô nhiễm tại Công ty TNHH Châu Tiến

Nhà báo Thành Châu – Báo Nhân dân đề nghị cho biết vì sao những ngày cuối năm thu ngân sách của Tỉnh Nghệ An lại “bứt tốc” vượt thu hơn 20.000 tỷ đồng

Đ/c Hà Lê Dũng – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết lý do thu ngân sách tỉnh đạt hơn 20.000 tỷ đồng vào những ngày cuối năm

Các nhà báo, phóng viên cũng được các ngành chức năng thông tin về trách nhiệm kiểm tra, giám sát, xử lý vấn đề ô nhiễm tại Công ty TNHH Châu Tiến trong những năm qua; phương án xử lý vấn đề viên chức giáo dục biệt phái đến các phòng giáo dục...

Mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh

Đ/c Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo

Điểm lại những kết quả nổi bật tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã tích cực đồng hành cùng với tỉnh, thông tin tuyên truyền các mặt trong đời sống, kinh tế - xã hội góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục có sự phối hợp tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền về các lĩnh vực, chương trình, kế hoạch của tỉnh đã đề ra, nhất là tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và một số lĩnh vực liên quan thực hiện quy định pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tập trung tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là kết quả thu hút đầu tư, nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, kết quả triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; thông tin về tình hình, diễn biến thời tiết trên địa bàn tỉnh...

Trước mắt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn, hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân chào năm mới Giáp thìn năm 2024; công tác chăm lo Tết cho người nghèo, công tác an sinh xã hội; Chương vận động xây dựng nhà ở cho người nghèo; công tác phòng, chống pháo nổ trái phép; phòng chống ma túy; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn; công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ của các cơ quan báo chí, thông qua công tác tuyên truyền góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí cũng đề nghị, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh tiếp tục quan tâm, tích cực, linh hoạt, chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn