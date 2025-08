Sớm thống nhất quy trình tuyển giáo viên

Giao sở GD-ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trước đây, cả nước có 705 cấp quận, huyện thì là 705 đầu mối quản lý cán bộ, GV từ mầm non, tiểu học, THCS. Điều này dẫn đến nguyên nhân thừa, thiếu GV cục bộ do cấp quận, huyện không thể điều động GV từ quận, huyện này sang quận, huyện khác. Chính vì thế, nếu hiện nay giao về cấp phường, xã tuyển dụng GV thì tình trạng trên sẽ càng trầm trọng vì phường, xã này cũng không thể điều động GV sang phường, xã khác. Do vậy, tại hội nghị tập huấn trực tuyến thực hiện quản lý giáo dục theo chính quyền địa phương 2 cấp tổ chức ngày 5-8, trước băn khoăn của các địa phương, lãnh đạo Bộ GD-ĐT khẳng định thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS do chủ tịch UBND cấp xã, phường quyết định. Việc tuyển dụng, điều động GV là trách nhiệm của sở GD-ĐT.