UBND tỉnh giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Cụ thể: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các lĩnh vực công tác được quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: Nội chính; Kinh tế tổng hợp; Tài chính; Xúc tiến đầu tư; Khu kinh tế, khu công nghiệp (không bao gồm lĩnh vực quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; khoáng sản, bảo vệ môi trường). Được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền chỉ đạo, theo dõi, xử lý các nội dung công việc thường xuyên thuộc lĩnh vực Thanh tra, Nội vụ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ xử lý vi phạm hành chính liên quan đến các lĩnh vực công tác được quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 4389/QĐ-UBND, gồm: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (không bao gồm lĩnh vực giảm nghèo); Khoáng sản; Môi trường; Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Doanh nghiệp, hợp tác xã; nước sạch nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các lĩnh vực công tác được quy định tại khoản 4 Điều 4 Quyết định số 4389/QĐ-UBND, gồm: Quy hoạch, Xây dựng, Giao thông vận tải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các lĩnh vực công tác được quy định tại khoản 5 Điều 4 Quyết định số 4389/QĐ-UBND, gồm: Tài nguyên môi trường (không bao gồm lĩnh vực khoáng sản, môi trường); Dân tộc; miền Tây Nghệ An; Đối ngoại; Công Thương; Tư pháp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các lĩnh vực công tác được quy định tại khoản 6 Điều 4 Quyết định số 4389/QĐ-UBND, gồm: Giáo dục, đào tạo, dạy nghề, lao động, văn hóa, thể thao, y tế, du lịch, thông tin tuyên truyền và xuất bản, báo chí, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin.

Nội dung giao quyền: Thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại các khoản 2,3,4,5,6 và 7 Điều 119 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2025 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Thời hạn được giao quyền trong năm 2026; được thực hiện các thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, kể từ ngày 20 /01/2026.

Trong khi tiến hành các hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, các Phó Chủ tịch UBND phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước pháp luật và trước người giao quyền xử phạt.

