U17 nữ Việt Nam giật vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026 sau chiến thắng kịch tính

Chiều 17/10, U17 nữ Việt Nam bước vào trận đấu quyết định với U17 nữ Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận cuối bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2026 trên sân vận động Bình Dương, TP.HCM.

U17 nữ Việt Nam giành chiến thắng kịch tính trước U17 nữ Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: AFC)

Với mục tiêu buộc phải giành chiến thắng để đoạt vé tham dự VCK U17 nữ châu Á 2026, U17 nữ Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm và chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Trong hiệp 1, U17 nữ Việt Nam tạo ra được nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn phía đội khách khiến hiệp 1 khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, thầy trò HLV Okiyama Masahiko tiếp tục có được thế trận lấn lướt trước đối thủ. Sức ép liên tục khiến hàng thủ U17 nữ Hong Kong (Trung Quốc) dần mất tập trung, và điều gì đến cũng phải đến.

Phút 66, từ đường chuyền tinh tế của Hồng Thái, Hải Yến xoay sở khéo léo trong vòng cấm trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc xa, khai thông thế bế tắc cho U17 nữ Việt Nam.

Có bàn thắng dẫn trước, tâm lý các cầu thủ U17 nữ Việt Nam như được cởi bỏ. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko tiếp tục duy trì lối đá tấn công nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận.

Chung cuộc, U17 nữ Việt Nam giành chiến thắng tối thiểu trước U17 nữ Hong Kong (Trung Quốc), qua đó khép lại vòng loại với thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận, giành 6 điểm tuyệt đối. Kết quả này giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko chính thức đoạt vé vào VCK U17 nữ châu Á 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 30/4 đến 17/5/2026.

Tác giả: Quách Khiêm

Nguồn tin: Báo VOV