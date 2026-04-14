U15 Hà Nội I lần đầu vô địch quốc gia

Bước vào trận đấu, U15 Hà Nội I được đánh giá cao hơn nhờ hàng công hiệu quả. Đội bóng áo trắng nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo sức ép ngay từ đầu.

Tuy nhiên, U15 Thể Công Viettel I cho thấy sự chắc chắn với hệ thống phòng ngự tổ chức tốt, liên tục hóa giải các pha lên bóng của đối phương. Hiệp một diễn ra cân bằng, với những pha phản công đáng chú ý từ phía Viettel, buộc hàng thủ Hà Nội I phải duy trì sự tập trung cao độ.

Sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu được đẩy lên. U15 Hà Nội I tiếp tục là đội chủ động hơn trong khâu tổ chức tấn công. Phút 56, Nhân Quyền tung cú sút từ tình huống đá phạt đưa bóng dội xà ngang. Đến phút 67, đội bóng Thủ đô có thêm một pha phối hợp sắc nét, nhưng không thể đánh bại thủ môn Đăng Khoa.

Ở chiều ngược lại, U15 Thể Công Viettel I cũng tạo ra cơ hội đáng kể. Phút 70, Quang Hưng có tình huống dứt điểm nguy hiểm, nhưng thiếu chính xác. Khi trận đấu trôi dần về cuối, bước ngoặt xuất hiện ở phút 80. Từ một tình huống bóng bổng, Minh Huy đánh đầu ghi bàn, mở tỷ số cho U15 Hà Nội I.

Trong thời gian còn lại, U15 Thể Công Viettel I nỗ lực dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức tốt của đối thủ.

Chung cuộc, U15 Hà Nội I thắng 1-0, qua đó lần đầu tiên giành chức vô địch U15 Quốc gia.

Tác giả: Minh Quân

Nguồn tin: znews.vn