U15 Hà Nội đối đầu đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An

Từ mùa giải 2023, VFF quyết định tặng giải thưởng cho cả hệ thống giải trẻ, trong đó có U15 Quốc gia.

Giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia - Cúp Acecook 2023 sẽ diễn ra tại thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) từ ngày 10-8 đến 23-8.

12 đội bóng giành quyền tham dự vòng chung kết (VCK) U15 Quốc gia gồm: Hà Nội, PVF Công an nhân dân, Viettel, PVF, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Phù Đổng và Tây Ninh.

Các đội sẽ được chia làm 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng để chọn 3 đội xếp thứ Nhất, 3 đội xếp thứ Nhì và 2 đội xếp thứ Ba có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, SHB Đà Nẵng, PVF - Công an nhân dân và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh; bảng B gồm: PVF, Phù Đổng, Viettel, Hoàng Anh Gia Lai; còn bảng C gồm: Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Tây Ninh, Khánh Hòa.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U15 quốc gia 2023.

Phát biểu tại buổi lễ Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Nghiệp Khôi nhấn mạnh: "Thời gian qua, bóng đá trẻ Việt Nam đã giành được những thành tích đáng khen ngợi ở cấp độ khu vực và châu lục. Các đội tuyển trẻ quốc gia đã góp mặt ở nhiều vòng chung kết châu Á, qua đó bổ sung nguồn lực cho đội tuyển quốc gia. Kết quả này đến từ sự đầu tư, quan tâm của câu lạc bộ và chú trọng tổ chức giải trẻ của VFF. Chúng ta tin tưởng đây là sân chơi hữu ích cho các cầu thủ trẻ cọ xát, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm cho hành trình hướng tới sự nghiệp thi đấu bóng đá chuyên nghiệp".

Một điểm đáng chú ý, từ mùa giải này, VFF đã quyết định tăng giải thưởng cho cả hệ thống giải trẻ, trong đó có giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia.

Cơ cấu giải thưởng tại Giải bóng đá vô địch U15 Quốc gia: 100 triệu đồng cho đội vô địch, 80 triệu đồng cho đội hạng Nhì, 50 triệu đồng mỗi đội cho 2 đội đồng hạng Ba, 30 triệu đồng cho đội đạt giải Phong cách.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 4 giải thưởng cho Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất và Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với mỗi giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.

