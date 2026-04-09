Tuyển Việt Nam đối mặt khoảng trống lớn khi Lee Jung-soo rời đi

Các tình huống cố định

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trợ lý HLV Lee Jung-soo đã quyết định chia tay bóng đá Việt Nam sau khi hợp đồng của ông hết hạn vào ngày 31-3 vừa qua. Trong suốt 1 năm gắn bó, cựu tuyển thủ người Hàn Quốc đã góp phần cải thiện hiệu quả của các tình huống cố định ở cả đội tuyển và U23 Việt Nam.

Trợ lý HLV Lee Jung-soo (áo xanh) là người đứng sau thành công của bóng đá Việt Nam ở các tình huống phạt góc (Ảnh: VFF)

Theo thống kê, đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đã ghi tổng cộng 15 bàn thắng từ phạt góc, con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đáng chú ý, U22/U23 Việt Nam đã tận dụng thành công 7 pha phạt góc ở 3 giải đấu khác nhau là Giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Mỗi lần các cầu thủ trẻ Việt Nam lập công nhờ tình huống cố định, họ đều giành chiến thắng chung cuộc.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chiến thuật này cũng cho thấy hiệu quả với phong độ ổn định của tiền vệ Trương Tiến Anh. Tuy nhiên, trên băng ghế huấn luyện, trợ lý HLV Lee Jung-soo mới là người cần được nhắc đến.

Mất "đòn đánh" mang lại khác biệt

Kể từ khi cựu tuyển thủ Hàn Quốc gia nhập ban huấn luyện U23 và tuyển Việt Nam vào tháng 3-2025, các tình huống cố định đã thực sự trở thành "ngón đòn" lợi hại của những "chiến binh sao vàng". Nếu trước đây bóng "chết" thường chỉ mang tính cơ hội thì hiện tại đã trở thành phương án tấn công có tổ chức, mang tính hệ thống và tạo ra tác dụng rõ rệt.

Duy Mạnh (số 2) mở tỉ số cho tuyển Việt Nam từ quả phạt góc trong trận gặp Malaysia ngày 31-3 (Ảnh: THẠO HOÀNG)

Chính Lee Jung-soo là người trực tiếp xây dựng và hoàn thiện cách khai thác bóng cố định theo hướng đơn giản nhưng hiệu quả. Từ việc tổ chức kèm người, chọn điểm rơi đến gây áp lực trong vòng cấm, mọi chi tiết đều được tối ưu hóa để phù hợp với thể trạng và tư duy của cầu thủ Việt Nam.

Thời còn thi đấu trong màu áo tuyển Hàn Quốc, trung vệ này ghi tới 11 bàn nhờ vào các tình huống phạt góc. Có thể khẳng định, Lee Jung-soo cực kỳ phù hợp với vai trò xây dựng "bài" bóng cố định cho bóng đá Việt Nam.

Đây cũng là lý do lời chia tay của vị trợ lý người Hàn Quốc đặt ra nỗi lo lớn về việc đánh mất "đòn đánh" từng mang lại khác biệt trong nhiều giải đấu gần đây. Trên thực tế, trước những đối thủ ngày càng áp đảo nhờ kỹ thuật kiểm soát bóng và sức ép liên tục, các tình huống cố định là phương án khả thi giúp Việt Nam giành chiến thắng.

Trong năm nay, tuyển Việt Nam có 2 nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ ngôi vương khu vực ở AFF Cup và khẳng định bản thân tại sân chơi mới FIFA ASEAN Cup. Ngoài ra, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn phải chuẩn bị cho Asian Cup 2027 khởi tranh vào đầu năm sau.

Khi các đội bóng trong khu vực và châu Á đều đang có những bước tiến rõ rệt, khác biệt có thể đến từ một pha bóng "chết". Giữ được "đòn lợi hại" hay không sẽ là yếu tố then chốt quyết định tham vọng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tác giả: Hoàng Hiệp

Nguồn tin: Báo Người Lao Động