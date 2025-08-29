Tuyển thủ Anh chạy khắp sân vì… uống nhầm Viagra

Rooney đầu têu trò chơi khăm

Nhắc tới Viagra, hẳn khối người nhất là cánh mày râu đều có thể kể ra vanh vách tác dụng làm "một người khỏe, hai người vui" từ những viên thuốc nho nhỏ màu xanh được phát minh ở năm 1992 tại thành phố Mertir Tidefeel của xứ Wales. Còn riêng với Carton Cole, cựu tiền đạo CLB Chelsea và ĐT Anh đã có bị chơi khăm vì thứ “xuân dược” này. Cũng nói thêm, Carlton Cole cũng có 7 lần khoác áo ĐT Anh dưới thời HLV Fabio Capello, trong đó 6 lần vào năm 2009.

Trong những lần lên tập trung tại ĐT Anh, Cole từng chứng kiến những trò đùa quái ác của các cầu thủ. Oái ăm ở chỗ, Cole không thể ngờ có ngày mình trở thành nạn nhân của trò đùa tai hại từ những đồng đội tinh quái tại Tam sư, trong lần anh được triệu tập chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Hà Lan vào năm 2009.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast Footballer’s Guide to Football, Cole kể lại kỷ niệm nhớ đời khi bị đám đồng đội gồm Wayne Rooney, Jermain Defoe và Shaun Wright-Phillips chơi khăm. Theo Cole, “Gã Shrek” (biệt danh của Rooney) là chủ mưu của vụ chơi khăm này. Dưới bàn tay đạo diễn của Rooney, 3 cầu thủ nói trên đã trộn một viên viagra vào đống thuốc vitamin mà Cole hay sử dụng. Hậu quả là Cole ra sân tập với cảm giác khang khác. Tuy nhiên, Cole vẫn cố gắng thể hiện phong độ tốt trên sân tập.

“Tôi không bị kích thích ham muốn tình dục nhưng rõ ràng có sự thay đổi rõ rệt ở phía dưới cơ thể”, Cole chia sẻ. Cùng với đó, Cole còn tỏ ra hài hước: “Có cảm giác tôi là người chạy nhanh nhất trên sân ngày hôm đó, vì tôi có... 3 chân cơ mà”.

Trong khi đó, Defoe, người tham gia vào trò đùa tinh quái, kể lại: “Carlton luôn tươi cười vui vẻ vì thế chúng tôi muốn đùa cậu ấy một chút. Cậu ấy uống đống thuốc vitamin như thường lệ vì cậu ấy nghĩ nó tốt cho sức khỏe. Nhưng chúng tôi đã lén cho một viên viagra vào đó. Tôi chưa thể quên khuôn mặt của Cole khi chúng tôi tiết lộ trò đùa. Khuôn mặt của cậu ta thật không nhịn được cười. Đó là khoảnh khắc thực sự khó quên”.

Trên thực tế, ngoài tác dụng nâng cao bản lĩnh đàn ông, thứ biệt dược chốn phòng the đó giờ đây đã được rất nhiều CLB sử dụng để giúp cầu thủ thi đấu tốt hơn ở môi trường không khí loãng. BHL của đội bóng Union de Santa Fe tại giải vô địch quốc gia Argentina gây bất ngờ với quyết định cho tất cả các cầu thủ dùng Viagra trước chuyến hành quân làm khách gặp đối thủ Independiente del Valle (Ecuador) trong khuôn khổ lượt về vòng 1/32 của giải Copa Sudamericana 2019.

Nằm ở độ cao 2.850 mét so với mực nước biển, sân nhà Municipal Ruminahui của Independiente del Valle thực sự là ác mộng với những đội khách nằm ở khu vực đồng bằng như Union de Santa Fe. Sự chênh lệch về áp suất khiến bất kỳ cầu thủ đội khách đến từ địa hình thấp hơn đều có những triệu chứng như ù tai, khó thở.

Các kết quả phân tích khoa học cho thấy, sildenafil citrate - một hoạt chất có trong thuốc Viagra - có tác dụng ức chế một enzyme điều khiển lượng máu cung cấp đến một số bộ phận trong cơ thể, trong đó có phổi. Nhờ đó làm giãn mạch máu ở phổi, giúp phổi hoạt động mạnh mẽ hơn, hấp thụ nhiều oxy hơn trong quá trình vận động, trao đổi chất. Điều này đồng nghĩa với việc Viagra giúp cải thiện việc cung cấp oxy, tăng cường khả năng chống chọi các triệu chứng khó thở cho các cầu thủ khi phải thi đấu ở khu vực có độ cao lớn so với mực nước biển.

Tác giả: Lan Hạ

Nguồn tin: bongdaplus.vn