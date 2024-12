Tuấn "khỉ" từ thượng úy công an đến tội phạm nguy hiểm bị tiêu diệt

Từ sáng 30/1/2020, Công an TP HCM phong tỏa đường 472 (xã Trung An, huyện Củ Chi), với hơn 500 cảnh sát được điều động. Bộ Công an quyết bắt Tuấn trong đêm 30/1, đồng thời cho phép tiêu diệt nghi phạm khi cần thiết. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". (Lực lượng chức năng vây bắt Tuấn "khỉ" ở rừng cao su thuộc ấp Bốn Phú, xã Trung An. Ảnh VTC NEWS)