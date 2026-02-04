Từ vật liệu đến hệ giải pháp: Cách tiếp cận mới trong ngành thạch cao

Hạn chế của phương pháp sử dụng vật liệu đơn lẻ

Trong thực tế thi công, việc kết hợp tấm thạch cao, khung xương, bột xử lý mối nối và phụ kiện từ nhiều nhà cung cấp khác nhau vẫn khá phổ biến. Cách làm này có vẻ linh hoạt và tiết kiệm chi phí ban đầu, nhưng lại tiềm ẩn các rủi ro nhất định khi thiếu đi sự đồng bộ về chất lượng của tổng thể hệ giải pháp. Khi chất lượng không được đồng bộ từ 1 đơn vị cung cấp, việc lắp ghép chúng thành một hệ hoàn chỉnh thường mang tính chắp vá, khó mang lại công năng sử dụng tối ưu như chống cháy, cách âm và cách nhiệt

Sự thiếu đồng bộ này dễ dẫn đến nhiều rủi ro kỹ thuật trong quá trình sử dụng, điển hình là khung xương chịu lực kém, dễ biến dạng khi gặp nhiệt độ cao, bột xử lý mối nối không tương thích dẫn đến giải pháp vách chống cháy không đáp ứng được thời gian chống cháy theo yêu cầu, khó khăn về công tác kiểm định Phòng cháy Chữa cháy sau này. Về lâu dài, việc sử dụng các vật liệu rời rạc và thiếu tính đồng bộ cũng làm suy giảm tuổi thọ và thẩm mỹ của công trình.

Bên cạnh đó, cách tiếp cận sử dụng từng vật liệu rời rạc còn khiến trách nhiệm giữa các bên trở nên phân tán. Khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn, việc xác định trách nhiệm để đưa ra phương án giải quyết sẽ tốn nhiều thời gian và công sức.

Phương pháp sử dụng vật liệu rời rạc truyền thống dẫn đến khó kiểm soát được hiệu năng tổng thể (Nguồn: Knauf Việt Nam)

Xu hướng chuyển đổi sang hệ giải pháp trần và vách hoàn thiện từ 1 nhà cung cấp

Trước những rủi ro phát sinh từ việc sử dụng vật liệu rời rạc, nhiều chủ đầu tư và nhà thầu đang chuyển hướng sang ưu tiên các hệ giải pháp đồng bộ, trong đó toàn bộ thành phần cấu thành một hệ giải pháp trần thạch cao, vách thạch cao như tấm, khung xương, bột xử lý và phụ kiện được sản xuất và kiểm soát chất lượng bởi cùng một nhà cung cấp. Cách tiếp cận này không chỉ giúp đảm bảo chất lượng tổng thể của hệ trần – vách, mà còn tạo cơ sở rõ ràng cho chính sách bảo hành, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình thi công và vận hành công trình.

Lợi thế cốt lõi của việc lựa chọn hệ giải pháp đồng bộ là đảm bảo chất lượng tập trung từ một nhà cung cấp duy nhất, qua đó hạn chế sai lệch về kỹ thuật, đảm bảo khả năng chống cháy, cách âm hay cách nhiệt cho toàn bộ giải pháp.

Knauf là một đơn vị sản xuất đã có hơn 90 năm tồn tại và phát triển trên khắp thế giới. Các sản phẩm từ Knauf đều được kiểm tra chất lượng kỹ càng và nghiêm ngặt trước khi đến tay người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Knauf cung cấp đồng bộ hệ giải pháp bao gồm: tấm thạch cao, hệ khung kim loại cho trần và vách, bột xử lý mối nối và phụ kiện. Qua đó mang đến hệ trần và vách thạch cao vừa đáp ứng yêu cầu về chất lượng, công năng sử dụng, vừa đồng hành với khách hàng với chính sách bảo hành lên đến 5 năm.

Mỗi hệ giải pháp thạch cao của Knauf được phát triển một cách đồng bộ với tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Các hệ giải pháp như chống cháy, chịu lực hay cách âm đều được xây dựng với bản vẽ kỹ thuật rõ ràng, cấu hình cụ thể cho từng loại yêu cầu đều được tổng hợp lại trong một tài liệu “Bách khoa toàn thư về thạch cao” Systems+ của Knauf.

Knauf cung cấp giải pháp thạch cao toàn diện ngay từ giai đoạn thiết kế (Nguồn: Knauf Việt Nam)

Sự chuyển dịch từ việc sử dụng vật liệu rời rạc sang lựa chọn các hệ giải pháp trần/vách đồng bộ giúp tăng hiệu quả thi công và đảm bảo tính ổn định lâu dài cho công trình. Với yêu cầu kỹ thuật và chất lượng ngày càng cao, việc lựa chọn giải pháp không chỉ giảm rủi ro thi công mà còn nâng cao giá trị bền vững cho công trình hiện đại. Để nhận tư vấn chi tiết, hãy liên hệ đến Knauf để được tư vấn các giải pháp kỹ thuật cụ thể.

Tác giả: Thanh Tâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn