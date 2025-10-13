Từ nợ nần đến vòng lao lý vì “hàng trắng”

Ngày 13/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Kính (SN 1975), trú xã Quế Phong, Nghệ An) và Trần Thị Lan (SN 1962), trú xã Đức Châu, Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Nguyễn Thị Truyền (SN 1958, trú xã Quế Phong) bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Trong vụ án này bị cáo Lan và Kính là chị em ruột.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, thông qua việc buôn bán sắt phế liệu, Trần Thị Kính quen người đàn ông tên Đạt (không rõ lai lịch). Tháng 11/2023, Kính liên lạc với Đạt trao đổi về việc mua bán ma túy.

Cụ thể, Kính sẽ mua ma túy từ huyện Quế Phong (cũ) đưa về huyện Diễn Châu (cũ) cho chị gái Trần Thị Lan cất giấu rồi bán cho Đạt, mỗi bánh giá 60 triệu đồng. Đạt đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho Kính.

Để có “hàng” bán, Kính đã đặt mua của một người đàn ông không rõ lai lịch ở huyện Quế Phong (cũ) gần 5 kg ma túy Methamphetamin với số tiền 106 triệu đồng.

Ngày 1/2/2024, Kính tâm sự với chị gái Trần Thị Lan: “Em công nợ nhiều quá, chắc phải làm một chuyến để kiếm tiền trả nợ”. Sau đó, Kính nhờ chị gái nhận ma túy rồi cất giấu cho mình thì Lan đồng ý.

Trưa hôm sau, khi bên bán gọi điện thông báo giao ma túy, Kính liên hệ nhờ Nguyễn Thị Truyền đi nhận hộ một bao hàng. Truyền đồng ý nên đi xe máy tới.

Đến nơi, dù biết bên trong bao là ma túy nhưng Truyền vẫn đồng ý vận chuyển vì lời hứa sẽ cho tiền. Truyền còn nói “tau già rồi không ai để ý mô, để tau đưa về cho”.

Khoảng 17h cùng ngày, khi Truyền giao ma túy cho Lan thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang. Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng bắt giữ Trần Thị Kính.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Thị Kính và Trần Thị Lan phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán gần 5kg ma túy, Truyền phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển trái phép gần 5kg ma túy.

Quá trình điều tra, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Nhưng tại phiên tòa, lúc đầu các bị cáo không thừa nhận hành vi mua bán, vận chuyển ma túy. Các bị cáo khai không biết bên trong bao bì chứa ma túy. Nhưng sau đó, hai bị cáo Lan và Truyền thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối lỗi.

Sau quá trình xét xử, HĐXX quyết định kéo dài thời gian nghị án.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn