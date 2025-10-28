Từ nay đến cuối năm vẫn còn 1-2 cơn bão ảnh hưởng tới nước ta

Trao đổi với phóng viên, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Cục KTTV, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định: "Từ nay đến hết năm 2025, khả năng sẽ còn khoảng 2-3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới có thể hoạt động trên khu vực Biển Đông. Trong đó, ảnh hưởng đến nước ta có khả năng còn khoảng 1-2 cơn".

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Cục KTTV, Bộ Nông nghiệp và Môi trường



Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ nay đến khoảng nửa đầu tháng 12/2025, các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung Bộ, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắc Lắk.

Dự báo, tháng 11/2025, tổng lượng mưa (TLM) ở hầu khắp các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN từ 10-30%, có nơi cao hơn; riêng khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ TBNN, ngoại trừ khu vực vùng núi phía Bắc có xu hướng thiếu hụt khoảng 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ.

Tháng 12/2025, TLM tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắc Lắc phổ biến từ 250-580mm, ở mức cao hơn từ 50-150mm so với TBNN; khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh phổ biến từ 15-40mm, riêng Hà Tĩnh TLM phổ biến 80-150mm, thiếu hụt từ 5-10mm so với TBNN cùng thời kỳ. Các khu vực khác TLM phổ biến từ 40-80mm, cao hơn từ 10-40mm so với TBNN cùng thời kỳ.

