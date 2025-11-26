Chánh văn phòng Đảng ủy xã mất tích khi đi đánh cá trên sông Mã

Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 24/11, ông L.V.N. (SN 1984, ở bản Chiềng, xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa) hiện là Chánh văn phòng Đảng ủy xã Trung Thành, đi ra khu vực sông Mã (đoạn qua xã Phú Lệ) để đánh bắt cá trên sông. Sau đó, ông N. mất tích.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ông N.

Người dân nghi ngờ ông N. rơi xuống sông Mã và bị nước cuốn trôi.

Địa phương đang phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức tìm kiếm. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nước sông Mã chảy xiết.

Đến khoảng 10 giờ sáng nay 26/11, tung tích của ông N. vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

