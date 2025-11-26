‘Bàn tay vàng’ với 4 thập kỷ trao lại bước đi cho hàng nghìn người

Trong căn phòng phẫu thuật sáng đèn, một nữ bệnh nhân từng sống nhiều năm với khớp háng lệch và chiều dài hai chân chênh nhau đến 7 cm đang chuẩn bị bước vào ca mổ. “Nếu không phẫu thuật, chị sẽ phải sống với cây nạng suốt đời”, PGS.TS Lưu Hồng Hải, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Vinmec Hải Phòng, cho biết.

Ba tuần sau, người bệnh tự tin bước đi trên đôi chân cân bằng. Ca phẫu thuật thành công không chỉ là thành tựu y học, mà còn minh chứng cho tài năng, tâm huyết người bác sĩ đã dành cho ngành chấn thương chỉnh hình Việt Nam.

Từ bác sĩ chiến trường đến chuyên gia chấn thương chỉnh hình

Năm 1971, ở tuổi 17, PGS Lưu Hồng Hải bắt đầu hành trình đến với nghề y. Thời gian phục vụ tại đơn vị huấn luyện quân tăng cường trong chiến tranh đã giúp ông nhận ra giá trị thiêng liêng của việc cứu người.

Bởi vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, năm 1975, ông tiếp tục học tập tại trường Đại học Quân Y (nay là Học viện Quân y). “Từ những năm học nội trú, tôi đã bị cuốn hút bởi những ca mổ tái tạo xương khớp - nơi bàn tay con người có thể giúp bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường”, PGS Hải nói.

PGS.TS Lưu Hồng Hải được xem là "bàn tay vàng" trong chấn thương chỉnh hình.

Năm 1985, ông gắn bó với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Từ bác sĩ trẻ say mê kỹ thuật, ông từng bước trở thành người thầy, người lãnh đạo, đảm nhận vị trí Phó Viện trưởng kiêm Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Khớp, Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, Ủy viên BCH Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam, Phó Giáo sư tại Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108.

Những cống hiến không ngừng nghỉ cho ngành y tế của PGS Hải đã được ghi nhận bằng Huân chương Chiến công hạng Nhất (2005), danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú (2008) và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất vẫn là “nụ cười và bước chân vững vàng của những người bệnh sau ca mổ”.

Trong 40 năm làm nghề, PGS.TS Lưu Hồng Hải cho biết không ít lần ông đứng trước lằn ranh sinh - tử, giành giật sự sống cho bệnh nhân. Ông nhớ lại: “Có những đêm chúng tôi mổ cấp cứu đến sáng, có những người bệnh tìm đến chúng tôi khi đã quá muộn. Nhưng chính trải nghiệm đó rèn cho tôi bản lĩnh và sự cẩn trọng đến từng chi tiết nhỏ”.

Với mong muốn đem đến giải pháp điều trị tốt cho người bệnh, ngoài kiến thức và kinh nghiệm của mình, PGS Hải còn thường xuyên học hỏi tiến bộ kỹ thuật từ trung tâm y khoa hàng đầu thế giới. Các khóa tu nghiệp tại Nhật Bản, Đức, Mỹ, Pháp, Trung Quốc… cho ông thêm nhiều kiến thức để áp dụng vào thực tế y học nước nhà.

PGS Hải là một trong những chuyên gia tiên phong đưa vào Việt Nam các kỹ thuật chấn thương chỉnh hình hiện đại như thay khớp háng, khớp gối, phẫu thuật có hỗ trợ robot và công nghệ in 3D… giúp hàng nghìn bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp chuẩn quốc tế.

“Giỏi chuyên môn rất cần nhưng có tâm với bệnh nhân mới là cốt lõi”

Sau nhiều năm phục vụ trong quân đội, PGS Hải quyết định gắn bó cùng Hệ thống Y tế Vinmec, nơi ông đánh giá là “môi trường y học hiện đại, kỷ luật và nhân văn”. Tại đây, ông cùng đồng nghiệp đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật phức tạp, trong đó có những ca ghi dấu ấn về sự sáng tạo.

PGS.TS Lưu Hồng Hải đã giúp hàng nghìn người phục hồi bước đi trong hơn 40 năm.

Với bệnh nhân bị trật khớp háng, lệch chi tới 7 cm, ông và ê-kíp đã sáng tạo phương pháp “kéo liên tục ngắt quãng” giúp tránh nguy cơ tổn thương thần kinh và mạch máu, đạt cân bằng chi tối đa sau mổ. Với bệnh nhân thoái hóa khớp gối độ IV cả hai bên, ông tiên phong phẫu thuật thay hai khớp trong một lần mổ, giúp bệnh nhân chỉ gây mê một lần, giảm đau, tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian phục hồi.

Các phương pháp tiên tiến trên đều được PGS Hải cùng đồng nghiệp song hành ứng dụng công nghệ cao như kỹ thuật in 3D, phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại như CT, MRI, phòng mổ hybrid.

“Công nghệ là bạn đồng hành của bác sĩ, giúp nâng cao tính chính xác trong quá trình chẩn đoán và điều trị. Nhưng dù áp dụng bất kỳ phương tiện nào mục tiêu cuối cùng của chúng tôi vẫn là mang lại thêm nhiều giá trị cho người bệnh, đảm bảo chất lượng sống tốt hơn”, ông chia sẻ.

Dù đã ngoài 70 tuổi, PGS.TS Lưu Hồng Hải vẫn thường xuyên thăm khám bệnh và có mặt trong phòng mổ mỗi ngày. Ông không chỉ làm công việc chuyên môn, mà còn truyền lửa nghề, triết lý “lấy người bệnh làm trung tâm” cho thế hệ bác sĩ trẻ kế cận.

“Tôi luôn nói với các bác sĩ trẻ rằng giỏi chuyên môn là rất cần, nhưng có tâm với bệnh nhân mới là cốt lõi. Thầy thuốc không chỉ điều trị bệnh, mà còn có thể chữa lành cả nỗi đau và đem đến niềm hy vọng cho người bệnh”, PGS Hải nói.

PGS.TS Lưu Hồng Hải cùng ê-kíp trong phòng phẫu thuật.

Ngoài công việc, PGS Hải vẫn thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện. Ông cùng đồng nghiệp đến nhiều địa phương, giúp bệnh nhân nghèo mắc dị tật xương khớp có cơ hội phẫu thuật, điều trị, từ đó có thể đi lại bình thường.

“Nhìn họ bước đi, khỏe mạnh hơn để tự chăm lo cho bản thân và gia đình, tôi thấy mình vẫn còn nhiều việc để làm”, ông chia sẻ. Với vị chuyên gia này, bí quyết giữ lửa nghề thật giản dị: “Còn sức khỏe, còn đam mê, còn muốn cống hiến thì vẫn sẽ làm”.

Tác giả: Doãn An

Nguồn tin: znews.vn