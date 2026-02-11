Truy tố kẻ sát hại vợ và ba người trong gia đình vợ tại Đắk Lắk

Theo cáo trạng, năm 2022, Nguyễn Nam Đại Thuận kết hôn với chị Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1993, trú tại tổ dân phố 10, phường Thành Nhất) và có với nhau một người con chung là cháu N.C.T.M. (SN 2022). Trong quá trình sinh sống với nhau, do Nguyễn Nam Đại Thuận nghiện ma tuý, không lo làm ăn, ăn chơi lêu lổng nên bà Trần Thị Dung (SN 1970, mẹ ruột của chị Hoa) đã đưa cháu N.C.T.M. và chị Hoa về nhà mình ở đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất sinh sống.

Cơ quan chức năng tiến hành thu giữ hung khí gây án mà Thuận dùng để sát hại các thành viên trong gia đình vợ.

Khoảng 20h tối 12/9/2025, sau khi sử dụng ma tuý, Nguyễn Nam Đại Thuận gọi điện cho chị Hoa nhiều lần nhưng không được. Cho rằng bị gia đình nhà vợ khinh rẻ, đối xử không tốt nên Nguyễn Nam Đại Thuận đã nảy sinh ý định giết chết gia đình nhà vợ cho hả giận.

Để thực hiện ý đồ, Nguyễn Nam Đại Thuận vào nhà lấy một chiếc búa đinh, một con dao bầu bỏ vào ba lô rồi đón xe ôm đến nhà bà Dung. Khi đến nơi, Nguyễn Nam Đại Thuận tiếp tục sử dụng ma tuý, sau đó gọi cửa để người nhà ra mở. Nghe tiếng gọi cửa, anh Bùi Văn Nghĩa (Sn 2002, em trai chị Hoa) ra mở cửa thì bị Nguyễn Nam Đại Thuận dùng búa, dao tấn công tử vong tại chỗ.

Đối tượng Thuận bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn.

Sau khi giết chết anh Nghĩa, Nguyễn Nam Đại Thuận cầm hung khi tiếp tục đi vào nhà sát hại bà Dung, chị Hoa và làm trọng thương cháu Trần Tấn Phát (SN 2013, con riêng chị Hoa). Sau khi gây án, Nguyễn Nam Đại Thuận lục soát, cướp đi số tiền 6 triệu đồng cùng 1 chiếc điện thoại di động của bà Dung rồi bỏ trốn.

Chiếc xe máy Thuận cướp của người phụ nữ đi đường trên đường bỏ trốn.

Trên đường bỏ trốn, Nguyễn Nam Đại Thuận tiếp tục mua ma tuý để sử dụng. Để có phương tiện tẩu thoát, Nguyễn Nam Đại Thuận đã chặn đường chị L.T.L.C. cướp 1 chiếc xe máy, 1 điện thoại di động (tổng trị giá hơn 43 triệu đồng) cùng 1 triệu đồng tiền mặt. Khi Nguyễn Nam Đại Thuận bỏ trốn đến khu vực đường 19/5, xã Ea Kao thì bị lực lượng Công an truy bắt phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân