Truy tố cựu Tổng giám đốc Công ty DCB lừa đảo, chiếm đoạt gần 77 tỷ đồng

Trước khi bị khởi tố, ngày 5/11/2020, ông Chung tố cáo ông vay tiền của bà Trần Uyên Phương (con gái ông Trần Quí Thanh - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và ký “hợp đồng giả cách” chuyển nhượng lô đất hàng ngàn mét vuông tại quận Bình Tân nhưng sau đó ông bị mất luôn lô đất này. Ngày 25/2/2021, ông Chung bị khởi tố. Đến ngày 9/3/2021, căn cứ xác minh từ đơn tố cáo của ông Chung và một số cá nhân khác đối với bà Trần Uyên Phương, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm, đoạt tài sản xảy ra tại TP.HCM, Đồng Nai. Sau đó Cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định. Ngày 8/4/2023 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh). Ngày 10/4, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Thanh, bà Phương để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Cưỡng đoạt tài sản liên quan một số bất động sản, dự án có giá trị đặc biệt lớn tại TP.HCM và Đồng Nai.