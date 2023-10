Đề nghị truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở

Theo Báo Công an nhân dân, ngày 17/10, Viện KSND tỉnh Lào Cai cho biết đã hoàn thành cáo trạng về vụ án khai thác quặng Apatit trái phép, đề nghị truy tố 16 bị can về các tội "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ", trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh và nhiều lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Theo cáo trạng, trên cơ sở kết quả điều tra xác định, từ năm 2012 – 2015, các bị can nguyên là lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan biết rõ diện tích 3,77ha tại thôn 2, xã Đồng Tuyển (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) thuộc khai trường 18 đã được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch quặng Apatit tại Quyết định số 28 ngày 18/8/2008 và thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản tại đây thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình làm trái công vụ, ký các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư trái quy định của pháp luật cho Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (Công ty Lilama) xây dựng dự án khách sạn, nhà hàng.

Tạo điều kiện cho các bị can thuộc Công ty Lilama và Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit) khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit trị giá hơn 610 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 350 tỷ đồng.

Từ kết quả điều tra, Viện KSND tỉnh Lào Cai quyết định truy tố bị can Nguyễn Mạnh Thừa (Giám đốc Công ty Lilama) về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” quy định tại điểm a,b, khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Rửa tiền” quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Truy tố các bị can Nguyễn Quang Huy (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Apatit), Phạm Cao Khiêm (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Apatit), Nguyễn Ngọc Bích (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Apatit), Lương Văn Na (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Apatit), Cao Văn Tham (cựu Phó Trưởng phòng kế hoạch thị trường Công ty Apatit), Nguyễn Văn Bình (nguyên thành viên Hội đồng thành viên Công ty Apatit), Nguyễn Văn Chung về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện nay khai trường chỉ còn cảnh tan hoang.

Truy tố các bị can Nguyễn Văn Vịnh (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai), Doãn Văn Hưởng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai), Mai Đình Định (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai), Nguyễn Thanh Dương (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai), Lê Ngọc Hưng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai), Phan Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Sở Công thương Lào Cai), Ngô Đức Hoàng (chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính Cục Địa chất Việt Nam), Lê Ngọc Dương (nguyên Trưởng phòng Quản lý khoáng sản, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng

Như đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND tỉnh Lào Cai theo Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-CSKT ngày 23/6/2022.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 18/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với:

(1) Nguyễn Văn Vịnh, Sinh năm 1960; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 025, đường Cù Chính Lan, Tổ 10, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai;

(2) Doãn Văn Hưởng, Sinh năm 1956; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 10, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai;

(3) Ngô Đức Hoàng, Sinh năm 1974; Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính Cục Địa chất Việt Nam, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 17, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; nơi ở: Phòng 1505 B2, Chung cư 505 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Khoản 3, Điều 281, Bộ Luật Hình sự năm 1999.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Trung ương quyết định kỷ luật Khai trừ Đảng đồng chí Nguyễn Văn Vịnh

Trước đó, ngày 15/5, tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Ban Bí thư kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Doãn Văn Hưởng

Ngày 8/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ.

Cụ thể, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí:

- Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;

- Doãn Văn Hưởng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;

- Nguyễn Thanh Dương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;

- Lê Ngọc Hưng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai;

- Mai Đình Định, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Lào Cai, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai;

- Nguyễn Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Doãn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng, Mai Đình Định đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, bị xử lý hình sự.

Vi phạm của các đồng chí đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thiệt hại, thất thoát rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực, nhận hối lộ; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Vi phạm của đồng chí đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Ngành Thanh tra.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Vịnh. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Doãn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng, Mai Đình Định, Nguyễn Ngọc Ánh.

Đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo

* Trước đó, trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lào Cai.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016 đã vi phạm các nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng pháp luật Nhà nước trong hoạt động liên quan đến khoáng sản; một số cán bộ, đảng viên kê khai tài sản thiếu trung thực, không đầy đủ, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn tiền, tài sản Nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016 và các đồng chí:

- Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh;

- Doãn Văn Hưởng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh;

- Nguyễn Thanh Dương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lê Ngọc Hưng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Công Thương;

- Mai Đình Định, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy Lào Cai, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng, đảng viên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật:

- Cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011-2016 và các đồng chí: Vũ Đình Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trịnh Huy Đại, nguyên Phó Chánh Thanh tra Sở Công Thương, tỉnh Lào Cai.

- Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bích, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Apatit Việt Nam; Lương Văn Na, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty; Cao Văn Tham, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Thị trường, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Apatit Việt Nam; Phan Văn Cương, Phó Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Công Thương, tỉnh Lào Cai; Ngô Đức Hoàng, đảng viên Chi bộ Phòng Kế hoạch tài chính, Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên Phó Trưởng Phòng Công thương, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Doãn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Dương, Lê Ngọc Hưng, Mai Đình Định.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên khác có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

