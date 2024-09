Truy tìm Lê Thị Bích Ngọc

Công an Thành phố Hà Nội ngày 20/9 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đang xác minh đơn tố giác Lê Thị Bích Ngọc (SN 1983, trú tại số 50 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, theo đơn trình báo của anh T (SN 1978, HKTT: Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) anh này có chuyển cho Ngọc số tiền 1 tỷ đồng để đặt cọc mua nhà. Tuy nhiên sau đó Ngọc lại bán nhà cho người khác và chiếm đoạt số tiền của anh T.

Qua xác minh, Công an quận Long Biên xác định hiện đối tượng không ở nơi cư trú và không rõ đang ở đâu.

Đối tượng Lê Thị Bích Ngọc - Ảnh: Công an Hà Nội

Vì vậy, để phục vụ điều tra, Công an quận Long Biên quyết định truy tìm đối tượng Lê Thị Bích Ngọc như trong hình ảnh kèm theo.

Công an thành phố đề nghị ai biết thông tin về đối tượng Lê Thị Bích Ngọc thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên theo SĐT: 0906.050.266 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Điều 147 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

Chiếm đoạt tài sản giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc các trường hợp đã bị xử phạt hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ. Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn