Công an xã chủ trì bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Theo đó, Tổ công tác Công an xã Lóng Sập chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh, Đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập làm nhiệm vụ tại khu vực bản Phát, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La, phát hiện đối tượng Lường Mạnh Tiệp (SN 1993, trú tại bản Phát, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La), là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định số 2715 ngày 30/6/2025 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đang lẩn trốn.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lường Mạnh Tiệp.

Tổ công tác đã triển khai lực lượng, tiến hành bắt giữ, lập biên bản bắt người đang bị truy nã đối với đối tượng Lường Mạnh Tiệp, bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La giải quyết theo thẩm quyền.

Tác giả: Cao Thiên – Việt Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân