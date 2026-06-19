Trưởng thôn, tổ trưởng dôi dư được hưởng chế độ tinh giản

Tại họp báo chiều 18/6, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó vụ trưởng Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cho biết 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố và đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo quy định.

Theo ông Thành, những người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp sẽ được giải quyết chế độ theo Nghị định 154 về tinh giản biên chế. Đối với những người tiếp tục công tác, địa phương sẽ thực hiện cơ chế khoán phụ cấp, bảo đảm mức hỗ trợ phù hợp với từng chức danh và điều kiện thực tế.

Bộ Nội vụ cho biết đến nay chưa nhận được phản ánh từ các địa phương về vướng mắc liên quan tiêu chí quy mô dân số, diện tích hoặc khó khăn trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Vụ phó Chính quyền địa phương tại họp báo chiều 18/6. Ảnh: Mạnh Quân

Đến cuối năm 2021, cả nước có hơn 90.000 thôn, tổ dân phố, gồm khoảng 69.500 thôn và 20.900 tổ dân phố, với gần 298.000 người hoạt động không chuyên trách.

Theo Nghị định 185/2026, Chính phủ quy định thôn ở Hà Nội và TP HCM phải có tối thiểu 500 hộ gia đình, tổ dân phố tối thiểu 700 hộ. So với trước đây, quy mô thôn tăng thêm 200 hộ, tổ dân phố tăng thêm 250 hộ.

Tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc, thôn phải có ít nhất 150 hộ, tổ dân phố 300 hộ; đồng bằng sông Hồng thôn 400 hộ, tổ dân phố 550 hộ; và Bắc Trung bộ lần lượt là 350 và 450 hộ.

Thôn ở vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên tối thiểu 300 hộ, tổ dân phố 450 hộ. Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long cùng áp dụng mức 400 hộ với thôn và 550 hộ với tổ dân phố.

Quy mô mới đều cao hơn quy định trước đây, khi thôn chỉ yêu cầu từ 100 đến 350 hộ gia đình, còn tổ dân phố từ 150 đến 450 hộ.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 30/6 nhằm giảm áp lực quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính và tiếp tục tinh gọn bộ máy ở cơ sở.

Việc sắp xếp phải bảo đảm phù hợp với yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư; đặc biệt lưu ý các khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có yếu tố tôn giáo.

Tác giả: Hồng Chiêu

Nguồn tin: vnexpress.net