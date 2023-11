Trường Giang lần đầu tiết lộ Nhã Phương ôm con bỏ về nhà ngoại

Mới đây trong chương trình 2 ngày 1 đêm, Trường Giang bất ngờ tiết lộ anh từng khiến vợ giận đến nỗi bỏ về nhà ngoại. Cụ thể khi kể về nỗi vất vả khi đi ghi hình, đặc biệt là việc thiếu ngủ, "anh cả" của chương trình cho biết có lần về nhà đúng vào sinh nhật vợ nhưng anh đã ngủ quên dù muốn có một ngày kỷ niệm để 2 vợ chồng hâm nóng tình cảm.

Your browser does not support the video tag.

XEM VIDEO: Trường Giang tiết lộ chuyện làm vợ giận bỏ về nhà ngoại.

Nam danh hài cho biết: "Đợt tôi đi quay trên Kon Tum, tập đó khách mời là H'Hen Niê. Tối đó tôi về nhà vào lúc 8 giờ tối. Hôm đó là ngày sinh nhật vợ tôi. Vợ tôi đã mặc đồ đẹp, lên đồ lộng lẫy, giao con tôi cho cô vú trông rồi.

Vợ tôi đang định nhắc thì tôi nói luôn: 'Khỏi cần nói em! Hôm nay là sinh nhật em, anh sẽ dẫn em đi một nhà hàng đẹp lung linh, lộng lẫy, 2 vợ chồng sẽ ngồi bên ly rượu vang. Nhiều ngày tháng bên nhau, hôm nay có một ngày để con ở nhà để chăm chút cho 2 vợ chồng một chút.

Vợ hỏi: 'Ủa, anh đặt hết rồi hả'. Tôi bảo: 'Anh đặt sẵn hết rồi' Tôi bảo vợ: 'Chờ anh 10 phút, anh lên tắm rửa, chải tóc, thay đồ đẹp một chút để đi với em. Em mặc đẹp vậy mà'. Vợ tôi nói: 'Dạ'".

Trường Giang chủ động hẹn riêng vợ ra ngoài để hâm nóng tình cảm.

Nhã Phương đã rất ngóng đợi và cái kết khiến cô phải giận dỗi.

Thế nhưng khi Trường Giang gặp vợ là... 8 giờ sáng hôm sau. Lý giải nguyên nhân, ông xã Nhã Phương cho biết: "Tôi lên tôi nằm cái giường nhà tôi, quen giường mà. Tôi ngủ một phát tới 8 giờ sáng hôm sau. Khi tôi xuống thì nhà tôi không còn ai ở nhà cả. Vợ và con tôi đã về ngoại!"

Cũng trong chương trình, khi được hỏi về sở thích của Nhã Phương, Trường Giang hài hước cho biết: "Đó là khi tôi đi làm nhiều, mang tiền về nhiều". Song anh giải thích thêm: "Vợ mà thấy tôi đi làm vui là vợ sẽ vui. Vợ ít khi xuất hiện chung với tôi trong show vì muốn tôi được cùng các nghệ sĩ thoải mái chơi đùa".

Nhã Phương ít khi nào đi quay show chung với chồng, Trường Giang đã giải thích lý do.

Trong khi di chuyển trên xe, Trường Giang cho biết ở đây có 4 người có vợ là anh, BigDaddy, Lê Dương Bảo Lâm và Cris Phan. Khi BigDaddy hỏi: "Ở đây ai là người giữ tiền? Giơ tay!" nhưng chẳng một cánh tay nào giơ lên. Trường Giang và hội có vợ liền nói: "Sao em dám hỏi câu đó nhỉ?", "Chuyện hiển nhiên như vậy mà còn hỏi nữa"...

Trường Giang còn tếu táo: "Mọi người hiểu thế nào là giữ tiền không? Giữ là có một ngày họ sẽ trả lại. Còn anh là vợ anh lấy tiền nha. Giữ và lấy khác nhau. Còn nếu như từ 'giang hồ' người ta gọi là... cướp". Nghe xong câu nói của Trường Giang, Kiều Minh Tuấn kêu vợ đàn anh: "Phương ơi, em nghe rõ nha Phương!" Còn Ngô Kiến Huy dự đoán: "Về nhà anh thấy nhà cửa khóa tiếp rồi đó!" Trường Giang bật cười vui vẻ: "Lại về ngoại".

Dù là "một câu chuyện buồn" nhưng Trường Giang vui vẻ "tám" với hội anh em.

Cách đây ít lâu, khi Nhã Phương sinh con thứ 2, Trường Giang đã bận đi quay show và không kịp có mặt lúc con chào đời do em bé ra đời sớm hơn dự sinh. Sau khi đưa bà xã đến bệnh viện, Trường Giang đã tiếp tục đi quay, động viên vợ bằng những cuộc gọi. Nhã Phương cũng bật khóc gọi điện cho chồng ngay khi con cất tiếng khóc chào đời.

Đọc một vài bình luận của khán giả, anh trai Trường Giang đã lên tiếng: "Mình có đọc vài comment nói thằng nhỏ nhận show nhiều này nọ rồi bình phẩm các kiểu. Tội vợ chồng nó. Trước khi sinh em bé, bác sĩ thường báo lịch dự sinh. Công ty quản lý dựa vào lịch dự sinh đó và thu xếp lịch làm việc cho Giang, dừng lịch khoảng 1 tuần hay 10 ngày để Giang đưa vợ đi đẻ. Nhưng cả 2 đứa bé đều né cái lịch off do chính tôi làm.

Đứa thì ra trễ, đứa thì ra sớm, đứa đầu Destiny thì vợ chồng tôi đưa Phương đi đẻ, đứa thứ 2 thì Giang đưa Phương vào bệnh viện xong rồi gọi tôi nói xin off lịch quay nhưng liên quan đến cả trăm con người, cả đống tiền thì làm sao mà xin off. Tôi mới động viên rằng ráng đi quay rồi tối xong sẽ vào với vợ con sau. Con cái là trời cho, mẹ con khỏe mạnh là hạnh phúc rồi. Cảm ơn cả nhà quan tâm, yêu thương gia đình bọn trẻ".

Nhã Phương đã gọi điện cho chồng khóc khi con thứ 2 chào đời.

Trường Giang cũng tâm sự trong một chương trình: "Vợ anh đẻ 2 cháu mà chưa có một cháu nào anh ở trong bệnh viện nắm tay vợ anh hết. Anh đứng trên sân khấu quay mà anh muốn khóc nhưng mà không khóc được vì máy đang ghi hình, trong lòng anh thì xốn xang. Em biết đó, sinh đẻ là cửa sinh, cửa tử nó gần nhau. Mình đâu có biết được chuyện gì". Anh cảm thấy có lỗi với vợ rất nhiều vì không thể bên cạnh để đồng hành cùng vợ trong 2 lần sinh nở.

Tác giả: ANNE

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn