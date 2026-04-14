SLNA tiến gần đến chiếc vé trụ hạng

SLNA đã có trận thắng trước Đà Nẵng ngay trên sân Vinh. Ảnh: CTV

Ở trận đấu của vòng 18, dẫu thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn được đá trên sân Vinh, nhưng thực tế vẫn không nhiều người tin SLNA sẽ giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng. Nói thế, vì ở trận đấu này SLNA mất ngoại binh Reon Dale Moore và Đặng Quang Tú vì thẻ phạt. Bên cạnh đó, những ân tình cũ của những người ở 2 đội bóng này có thể ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu, nhất là khi Đà Nẵng đang rất cần điểm để có thể đào thoát khỏi cuộc đua trụ hạng.

Tuy nhiên, thực tế trận đấu đã diễn ra không như ý của đội khách sông Hàn, khi SLNA đã có bàn mở tỷ số ở phút 60 và đó cũng là chiến thắng chung cuộc của chủ nhà xứ Nghệ, qua đó đẩy Đà Nẵng xuống đáy bảng xếp hạng. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang tiến gần đến chiếc vé trụ hạng sớm của V.League 2025/26.

Niềm vui của SLNA khi có bàn thắng ở phút 60. Ảnh: CTV

Có lẽ cũng khá lâu rồi đội bóng xứ Nghệ mới khiến những người yêu mến họ cảm thấy nhẹ nhõm như thế, khi sau vòng 18 SLNA đang xếp vị trí thứ 8 trên bảng tổng sắp chứ không còn cảnh phải nháo nhào lo chạy trụ hạng như những mùa giải trước. Nói đâu xa, ở mùa giải năm ngoái, SLNA phải đến vòng đấu cuối cùng mới có thể cập bến an toàn, khi hơn Đà Nẵng đúng 1 điểm. Vì thế, vị trí thứ 8 tổng sắp ở thời điểm này đã khiến nhiều người bất ngờ.

Thật sự, nhiều người cảm thấy lạ cũng đúng thôi, bởi trước đó SLNA khởi đầu mùa giải 2025/26 rất tệ, thậm chí họ rơi xuống khu vực đáy bảng. Mãi đến khi HLV Văn Sỹ Sơn về cầm quân vào đầu tháng 10 năm 2025, mọi thứ mới dần được cải thiện tốt hơn và đến vòng 18 thì đội bóng xứ Nghệ đang có 23 điểm.

SLNA đang tiến gần đến chiếc vé trụ hạng. Ảnh: CTV

Nói về việc trụ hạng sớm của SLNA, HLV Văn Sỹ Sơn cho biết: “Ở mùa giải này, tôi nghĩ ít nhất phải giành được 28-29 điểm mới có thể an tâm trụ hạng. Vì vậy, chúng tôi phải chắt chiu cơ hội của mình ở từng trận một, chứ chưa thể tự tin quá sớm được. Trước mắt chúng tôi phải nỗ lực có điểm ở chuyến làm khách trên sân Thanh Hoá”.

Ở vòng 19 tới, SLNA sẽ có chuyến làm khách tại Thanh Hoá. Đây được xem là một trận đấu khá dễ thở cho thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vì lực lượng của chủ nhà xứ Thanh khá yếu. Dẫu vậy, đừng quên Thanh Hoá là đội bóng rất khó chịu và nhiều cái tên đang là “nạn nhân” của xứ Thanh. Vì thế, nếu không cẩn trọng, SLNA dễ là cái tên tiếp theo.

Quế Ngọc hải cũng không thể giúp Đà Nẵng thoát khỏi đáy bảng khi về Vinh. Ảnh: CTV

Sau đó, SLNA sẽ đến làm khách trên sân Hàng Đẫy của CAHN - một đối thủ rất khó chịu, nên đây được xem là chuyến làm khách “lành ít, dữ nhiều” với đội bóng xứ Nghệ. Kế đến vòng 21, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn sẽ về sân nhà tiếp HAGL, đây sẽ là cơ hội để SLNA giành điểm, qua đó có thể trụ hạng sớm trước 5 vòng đấu.

Tuy nhiên, như chính HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ: “Điều chúng tôi cần làm hiện nay là ổn định tinh thần cho các cầu thủ để họ có thể yên tâm bước vào các trận đấu trong giai đoạn nước rút quyết định này”.

Điều HLV Văn Sỹ Sơn cần làm bây giờ là ổn định lòng quân. Ảnh: CTV

Lời chia sẻ của nhà cầm quân họ Văn cũng dễ hiểu, bởi mới đây nhà tài trợ Tân Long vừa có quyết định không tiếp tục đồng hành cùng đội bóng, khiến các cầu thủ đang âu lo chưa biết tương lai của họ sẽ ra sao. Dẫu vậy, chiến thắng trước Đà Nẵng ở vòng 18, có thể thấy ban huấn luyện SLNA vẫn đang làm liệu pháp tinh thần cho các cầu thủ khá ổn, qua đó giúp đội bóng xứ Nghệ có một mùa giải thảnh thơi và trước mắt sẽ sớm giành vé để trụ hạng trước khi V.League 2025/26 kết thúc.

Báo động cho Đà Nẵng Đà Nẵng đang rất lâm nguy. Ảnh: CTV Sau trận thua 0-1 trước SLNA ở vòng 18, Đà Nẵng đã rơi xuống chót bảng với 12 điểm, sau thời gian dài xếp trên PVF-CAND. Ở trận đấu trước SLNA, rất nhiều người trong giới chuyên môn cứ ngỡ đội khách sông Hàn sẽ tận dụng cơ hội để giành được ít nhất là 1 điểm, nhưng họ đã không làm được. Sau trận đấu, HLV Lê Đức Tuấn đã cho rằng các cầu thủ của ông đều chơi dưới phong độ, qua đó dẫn đến trận thua. Tuy nhiên, Đà Nẵng rất hiếm khi tận dụng được cơ hội của mình để có điểm. Vì vậy, việc quay lại vị trí chót bảng đã gióng lên hồi chuông báo động với Đà Nẵng. Nói thế, vì sắp tới Đà Nẵng sẽ có 2 trận liên tiếp trên sân nhà tiếp Nam Định và Thể Công Viettel, toàn là những đối thủ thứ dữ và khả năng trắng tay rất cao. Chưa kể sau đó ở vòng 21 họ sẽ có chuyến làm khách trên sân của Hà Nội. Đây là 3 trận đấu cực kỳ khó chịu và nếu không tận dụng được những cơ hội của mình, Đà Nẵng hoàn toàn có thể phải rớt hạng trực tiếp.

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn